Dursun Özbek’in TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu hedef aldığı ve çok sert açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına Icardi açıklamaları da damgasını vurdu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, düzenlediği basın toplantısında gündeme TFF'ye ve Hacıosmanoğlu'na çok sert sözlerle yüklendi. Özbek, "TFF Galatasaray nefretiyle yönetiliyor" derken Hacıosmanoğlu'na yönelik sert ifadeler kullandı.

ICARDI DEFTERİNİ KAPATTI

Dursun Özbek toplantıda Galatasaray taraftarlarının merakla beklediği Icardı konusuna da değindi. Özbek'e takımdaki geleceği tartışılan Arjantinli yıldız Mauro Icardi de soruldu.

Dursun Özbek TFF'ye çok ağır yanıt verdi: Gerilim artıyor

Başkan Özbek, Icardi hakkında çıkan iddiaları kesin bir dille reddetti ve Icardi defteri resmen kapattı:

Icardi ile Galatasaray’ın ne problemi olabilir ya! Icardi bizim en önemli oyuncularımızdan biri. Son 3 yılda verdiği katkıları kim inkar edebilir! Kendisi çok önemli bir sakatlık dönemi geçirdi, iyileşmesi için bekliyoruz. Giderek düzeliyor, sembol olmuş bir isim. Galatasaray’ın ikon olmuş futbolcularından.

"GALATASARAY'I BOZAMAZLAR"

Dursun Özbek, kulüp yönetimi hakkında yapılan eleştirilerin manipülasyon olduğunu vurguladı:

Yönetimi bu kadar vefasız göstermek kimin işine geliyor? Tekrar aynı yere geliyorum; dört bir yandan yaylım ateşi altındayız. Galatasaray’ı aşağı çekmek için elinden geleni yapıyorlar. Hiç kimse Galatasaray’ı bozamaz. Herkes haber yaparken de haddini bilsin.

Dursun Özbek’in açıklamaları, Mauro Icardi’nin Galatasaray’daki geleceğiyle ilgili tartışmalara noktayı koydu. Başkan, Arjantinli yıldızın kulüp için sembol bir isim olduğunu ve sakatlığını atlattıktan sonra yeniden takıma katkı sağlayacağını açıkladı.