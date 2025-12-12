Livakovic geri dönüyor: Yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe, Hırvat kaleci Dominik Livakovic'i Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımından transfer etmişti.

Ancak Girona'da forma giyemeyen Livakovic'in tekrar takım değiştireceği ve eski takımıyla anlaştığı belirtildi.

Livakovic'in anlaşmaya vardığı ve ocak ayından itibaren eski takımı Dinamo Zagreb'te oynayacağı ifade edildi.

Hırvat basınından Nacional'de çıkan habere göre Livakovic'in Dinamo Zagreb'e dönmek için Girona'da oynamadığı bildirildi.

GIRONA'DA NEDEN OYNAMADIĞI BELLİ OLDU

Bu sezon başında Fenerbahçe'de oynayan Livakovic, daha sonra Girona'ya gitmişti. Girona'da 1 maç bile oynasa bu sezon başka transfer yapamayacaktı. Bu nedenle oynamadığı ve Dinamo Zagreb'e gitmeyi planladığı için bunu yaptığı ileri sürüldü.

Haberde Livakovic'i Dinamo Zagreb Başkanı Zvonimir Boban, teknik direktör Mario Kovacevic ve Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic'in çok istediği ve transferin gerçekleştiği ifade edildi.

Livakovic, Fenerbahçe'ye gelmeden önce Hırvatistan Milli Takımı'ndaki başarıyla da adından söz ettiriyordu.