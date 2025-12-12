Galatasaray'ın gündemindeki Salah'la ilgili kritik açıklama

İngiltere'nin Liverpool takımıyla ipleri koparma noktasına gelen Mohamed Salah'ın ocak ayında kulübünden ayrılmak istediği belirtilmişti.

Teknik direktör Arne Slot'la geçinemediği belirtilen Salah, son maçlarda kadroya alınmamıştı.

Mısırlı yıldızın adı Paris Saint Germain, Napoli gibi takımlarla geçerken, Galatasaray'ın da gündeminde olduğu ileri sürülmüştü. İngiliz ve İspanyol basını Galatasaray'ın adını ilk sıralarda verirken, teklif hazırlandığı bile haberlere konu olmuştu.

SLOT'TAN SALAH SÖZLERİ

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Premier Lig'de yarın oynayacakları Brighton Hove Albion karşılaşması öncesi basın toplantısında Salah'la ilgili soruları yanıtladı.

Slot, şunları söyledi:

"İhtiyacım olan şey onunla görüşmek. Salah hakkında burada değil, onunla konuşmak. Daha fazla söyleyecek bir şeyim yok. Bugün onunla konuşacağım ve sonuç yarın nasıl bir tablo ortaya çıkacağını belirleyecek. Salah'ın kalmasını istememem için hiçbir neden yok. Kulüp onunla birçok maç kazandı."

Ligde üst üste 3 maçta yedek bırakılan Salah, 3-3 biten Leeds United maçı sonrasında bu duruma tepki göstererek, "Çok ama çok hayal kırıklığına uğradım. Bu kulüp için çok şey yaptım. Şimdi yedek kulübesinde oturuyorum ve nedenini bilmiyorum. Kulüp beni otobüsün altına atmış gibi görünüyor. Hissettiğim bu." ifadelerini kullanmıştı.

Mısırlı yıldız, açıklamaları sonrasında Inter ile deplasmanda oynanan ve Liverpool'un 1-0 kazandığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçının kadrosuna alınmamıştı.