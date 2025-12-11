İngiltere'nin Liverpool takımının Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, teknik direktör Arne Slot'la yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle kulübüyle bağlarını koparmıştı.

Salah'ın ayrılmak istediği ortaya çıkmış, Galatasaray'ın da devrede olduğu ileri sürülmüştü. Galatasaray'ın Salah için harekete geçtiğini ilk olarak İspanyol basını duyurmuştu.

Gazeteci Serdar Ali Çelikler de Vole Youtube kanalında yaşanan bir gelişmeyi açıklamıştı. Çelikler, şu ifadeleri kullanmıştı:

Salah önce İlkay Gündoğan'la görüştü. Salah, Leroy Sane'ye de 'İlkay kendi Türk takımı olduğu için söyledi ama sen Galatasaray için ne diyorsun?' diye Galatasaray'ı sormuş.

Sane 'Beklediğimden daha iyi ve profesyonel bir kulüp buldum, en önemlisi burada sevgi var' karşılığını vermiş.

Galatasaray da temas kurmuş.

Salah'a 'Biz seni zaten Mayıs ayında düşünüyorduk, sen düşünür müsün?' diyorlar. Salah da Sane ile konuşmasına rağmen 'Teşekkür ederim' falan diyor.

Daha sonra Arne Slot ile kavgası çıkınca bir hafta kadar önce Galatasaray, bir daha temas kuruyor. 'Seni Ocak ayında düşünürsek ne dersin?' diye soruyorlar.

Salah, tam cevap vermiyor ama ilk kez 'Bir bakalım, olabilir' demeye başlamış.

Şimdi kadro dışı kaldı.

Galatasaray, Mayıs ayında zaten gidecekti. Şimdi ise '2,5 yıllığına alalım' diyorlar.

Dursun Özbek'in en büyük hayali Salah. Galatasaray ile Salah arasında bir sıcaklık başladı.

İNGİLİZLER DE SALAH'I DUYURDU

Salah ile ilgili son gelişme gece yarısı yaşandı. İngiliz basını internet sayfalarında Mısırlı futbolcu ile ilgili transfer gelişmesini okurlarına duyurdu.

Liverpool'un efsaneleri arasına giren 33 yaşındaki Mısırlı futbolcu, İngiliz takımının formasını 420 maçta giyen Mısırlı oyuncu 250 gole imza attı.

Yüzyılın transferi patladı patlayacak: Salah Leroy Sane'ye Galatasaray'ı sordu

The Mirror, ocak ayında Liverpool'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Salah için en güçlü seçeneklerden birinin Galatasaray olduğunu yazdı.

Arne Slot, Salah'ı son olarak Inter maçı kadrosuna da almayınca ayrılıktan başka seçenek kalmadığı belirtildi.

Salah'ı isteyen kulüpleri açıklayan The Mirror, Paris Saint Germain, Galatasaray ve Napoli diye sıralama yaptı. Böylece Galatasaray'ın en güçlü adaylardan olduğu belirtilmiş oldu.

Salah için Al Ittihad, Al Hilal ve Al Nassr, Inter Miami ile San Diego FC’nin ilgili olduğu ifade edildi.

İspanyol basını daha önce Galatasaray'ın Salah için yıllık 22 milyon euroluk bir teklif hazırladığını iddia etmişti.