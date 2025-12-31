Galatasaray'daki ayrılığı açıkladı: Görevi sessizce bıraktı

Yayınlanma:
Galatasaray'da taraftarlarca eleştirilen Futbol Direktörü Ayhan Akman, görevinden ayrıldı.

Süper Lig’de devre arasının başlamasıyla birlikte Galatasaray’da beklenmedik bir ayrılık yaşandı.

AYHAN AKMAN VEDA ETTİ

Ali Naci Küçük’ün haberine göre, sarı-kırmızılılarda ‘Futbol Direktör’lüğünü yürüten Ayhan Akman görevinden ayrıldı.

Futbolculuğunun ardından Galatasaray’da profesyonel olarak görev alan Ayhan Akman, çeşitli kademelerde görev aldıktan sonra Futbol Direktörü oldu.

ayhan-akmanin-oglu-eyupspora-imzayi-atti.webp

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDEYDİ

Ayhan Akman özellikle oğulları Hamza ve Efe Akman’ın Galatasaray’da forma giymesi nedeniyle taraftarlarca eleştiriliyordu. Akman’ın performanslarına rağmen oğullarına torpil yaptığı iddia ediliyordu. Ancak bu iddia hem Ayhan Akman hem de Okan Buruk tarafından yalanlandı.

GALATASARAY FORMASIYLA 328 MAÇA ÇIKTI

2001-2012 yılları arasında Galatasaray’da forma giyen Ayhan Akman, 328 maçta sahaya çıktı. Akman, 16 gol ve 29 asist kaydetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

