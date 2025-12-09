Yüzyılın transferi patladı patlayacak: Salah Leroy Sane'ye Galatasaray'ı sordu

Galatasaray'ın kulübü Liverpool'la ipleri koparma noktasına gelen Mohamed Salah'ı transfer etme iddiaları ciddileşmeye başladı.

İddiayı önce İspanyol basını ortaya atmış, sarı kırmızılıların dünyaca ünlü futbolcu için astronomik bir teklif hazırladığını duyurmuştu.

Daha sonra da Galatasaray'ın isteğinin Salah'a ulaştığı da belirtilmişti.

Son iddiayı ise gazeteci Serdar Ali Çelikler ortaya attı.

Çelikler, Vole Youtube kanalında çarpıcı bilgiler aktardı.

"2.5 YILLIĞINA ALMAK İSTİYORLAR"

Salah'ın konuyla ilgili olarak önce İlkay Gündoğan'la görüştüğünü belirten Çelikler, "Salah, Leroy Sane'ye 'İlkay kendi Türk takımı olduğu için söyledi ama sen Galatasaray için ne diyorsun?' diye Galatasaray'ı sormuş. Sane 'Beklediğimden daha iyi ve profesyonel bir kulüp buldum, en önemlisi burada sevgi var' karşılığını vermiş" ifadelerini kullandı.

Salah'a dev teklif: Galatasaray iddiası

Galatasaray'ın daha sonra temas kurduğunu ileri süren Çelikler, şöyle devam etti:

"Salah'a 'Biz seni zaten Mayıs ayında düşünüyorduk, sen düşünür müsün?' diyorlar. Salah da Sane ile konuşmasına rağmen 'Teşekkür ederim' falan diyor. "Daha sonra Arne Slot ile kavgası çıkınca bir hafta kadar önce Galatasaray, bir daha temas kuruyor. 'Seni Ocak ayında düşünürsek ne dersin?' diye soruyorlar. Salah, tam cevap vermiyor ama ilk kez 'Bir bakalım, olabilir' demeye başlamış.

Galatasaray için Salah bombasını patlattı

Şimdi kadro dışı kaldı. Galatasaray, Mayıs ayında zaten gidecekti. Şimdi ise '2,5 yıllığına alalım' diyorlar. Dursun Özbek'in en büyük hayali Salah. Galatasaray ile Salah arasında bir sıcaklık başladı."

Bu gerçekleşirse yüzyılın transferi olacak.

33 yaşındaki Salah, oynadığı futbolla Liverpool'un efsaneleri arasında gösteriliyor.

İngiliz takımının formasını 420 maçta giyen Mısırlı oyuncu 250 gole imza attı.