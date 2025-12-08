Salah'a dev teklif: Galatasaray iddiası

İngiltere'nin Liverpool takımında forma giyen Mohamed Salah, teknik direktör Arne Slot ile yaşadığı gerginlikten sonra ipleri koparma noktasına geldi.

Ayrılmak istediği belirtilen dünyaca ünlü futbolcuya Galatasaray'ın da talip olduğu ileri sürülmüştü. İspanyol basınında çıkan haberlerde Salah için Galatasaray'ın yıllık 22 milyon euroluk bir teklif sunmaya hazırlandığı belirtilmişti.

SALAH'A DEV TEKLİF ORTAYA ÇIKTI

Ancak Liverpool'dan ayrılma noktasında olduğu iddia edilen Salah'a dev bir teklif yapıldığı ileri sürüldü.

Goal'daki habere göre; Suudi Arabistan'ın Al Ittıhad takımı Salah için harekete geçti. Kulüp, geçen yıl da Salah için Liverpool'a 150 milyon sterlin teklifte bulunmuş, ancak bu kabul edilmemişti.

Galatasaray istemişti: Salah Liverpool'a resti çekti

Suudi Arabistanlıların şimdi tekrar harekete geçtikleri ve dev bir teklif hazırladıkları belirtildi.

Habere göre teklifin sezon başına 90 milyon euro olmak üzere 3 yıl için 270 milyon euro olduğu ifade edildi.

33 yaşındaki Salah, oynadığı futbolla Liverpool'un efsaneleri arasında gösteriliyor.

İngiliz takımının formasını 420 maçta giyen Mısırlı oyuncu 250 gole imza attı.