Salah'a dev teklif: Galatasaray iddiası

Salah'a dev teklif: Galatasaray iddiası
Yayınlanma:
Liverpool'la ipleri koparma noktasına gelen Mohamed Salah'a Galatasaray'ın talip olduğu ileri sürülmüştü. Salah'a dev bir teklif yapıldığı ortaya çıktı.

İngiltere'nin Liverpool takımında forma giyen Mohamed Salah, teknik direktör Arne Slot ile yaşadığı gerginlikten sonra ipleri koparma noktasına geldi.

Ayrılmak istediği belirtilen dünyaca ünlü futbolcuya Galatasaray'ın da talip olduğu ileri sürülmüştü. İspanyol basınında çıkan haberlerde Salah için Galatasaray'ın yıllık 22 milyon euroluk bir teklif sunmaya hazırlandığı belirtilmişti.

SALAH'A DEV TEKLİF ORTAYA ÇIKTI

Ancak Liverpool'dan ayrılma noktasında olduğu iddia edilen Salah'a dev bir teklif yapıldığı ileri sürüldü.

Goal'daki habere göre; Suudi Arabistan'ın Al Ittıhad takımı Salah için harekete geçti. Kulüp, geçen yıl da Salah için Liverpool'a 150 milyon sterlin teklifte bulunmuş, ancak bu kabul edilmemişti.

Galatasaray istemişti: Salah Liverpool'a resti çektiGalatasaray istemişti: Salah Liverpool'a resti çekti

Suudi Arabistanlıların şimdi tekrar harekete geçtikleri ve dev bir teklif hazırladıkları belirtildi.

Habere göre teklifin sezon başına 90 milyon euro olmak üzere 3 yıl için 270 milyon euro olduğu ifade edildi.

33 yaşındaki Salah, oynadığı futbolla Liverpool'un efsaneleri arasında gösteriliyor.

İngiliz takımının formasını 420 maçta giyen Mısırlı oyuncu 250 gole imza attı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Spor
Galatasaray'a karşı kurulan ittifakı açıkladı
Galatasaray'a karşı kurulan ittifakı açıkladı
Hacıosmanoğlu'nun kimlerle hesaplaşacağını açıkladı
Hacıosmanoğlu'nun kimlerle hesaplaşacağını açıkladı
Arda Güler dokunsan ağlayacaktı: Neye uğradığını şaşırdı
Arda Güler dokunsan ağlayacaktı: Neye uğradığını şaşırdı