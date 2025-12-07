Galatasaray istemişti: Salah Liverpool'a resti çekti

Adı Galatasaray ile anılan Liverpool'un yıldız oyuncusu Mohamed Salah, 3-3 biten Leeds United maçında yedek kalması sonrası yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Liverpool, Leeds United deplasmanına çıktı.

6 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN ÇIKMADI

6 golün atıldığı mücadele, 3-3 berabere bitti.

Leeds United'ın gollerini 73. dakikada penaltıdan Calvert-Lewin, 75. dakikada Stach ve 90+6'da Tanaka attı.

Liverpool'un golleri ise 48. ve 50. dakikalarda Ekitike ile 80. dakikada Szoboszlai'den geldi.

KÖTÜ GİDİŞAT SÜRÜYOR

Bu sonuçla Liverpool, 23 puanla bir maç fazlasıyla 8. sırada yer aldı.

Leeds United ise 15 puanla 16. sıraya çıktı.

LIVERPOOL'DA SALAH DEPREMİ!

Liverpool yıldızı Mohamed Salah, Leeds United karşısında yedek başladı ve bu maçta forma giymedi.

''BİRİLERİ BENİ KULÜPTE İSTEMİYOR''

Maçtan sonra konuşan Mısırlı yıldız, hayal kırıklığına uğradığını belirtti ve "İnanamıyorum, çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Bu kulüp için çok şey yaptım, bunu yıllar içinde, özellikle de geçen sezon herkes gördü. Yedek kulübesinde oturmamın nedenini bilmiyorum. Sanki kulüp beni otobüsün altına atmış gibi hissediyorum.

Daha önce defalarca söyledim, Arne Slot ile aram iyiydi, bir anda ilişkimiz bozuldu. Nedenini bilmiyorum. Bana öyle geliyor ki birileri beni kulüpte istemiyor. Kulüp bana yaz boyunca birçok vaatte bulundu, ancak şu ana kadar hiçbiri yerine getirilmedi." dedi.

''LIVERPOOL TARAFTARINA VEDA EDECEĞİM''

Afrika Kupası'na gittikten sonra ne olacağını bilmediğini aktaran Salah, "Futbolda ne olacağını bilemezsiniz. Brighton maçına gelmesi için annemi aradım. Oynasam da oynamazsam da fark etmez. Ben keyfini çıkaracağım. Sonra Liverpool taraftarlarına veda edeceğim. Çünkü Afrika Kupası'na gideceğim. Oraya gittiğimde ise ne olacağını bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

2024/11/07/hbgs.jpg

GALATASARAY İLE ANILIYOR

İspanyol basını Galatasaray'ın Mohamed Salah'ı transfer etmek istediğini iddia etmişti.

Habere göre Galatasaray'ın Salah'a yıllık 22 milyon dolar teklif edeceği, bu paranın içinde primler ve sponsor payları da olacağı belirtildi.

Adı Galatasaray ile anılan Salah'ın geleceğinin ne olacağı büyük bir merakla bekleniyor.

