Messi'li Inter Miami şampiyon oldu

Amerikan Futbol Ligi (MLS) play-off finalinde Inter Miami ile Vancouver Whitecaps karşılaştı.

INTER MIAMI 3-1 KAZANDI

Chase Stadyumu'nda oynanan mücadele, Inter Miami'nin 3-1'lik galibiyeti ile tamamlandı.

Inter Miami, Edier Vidal'in 8. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

Galatasaray'a taşlı saldırı: Takım otobüsünün önünü kestiler

Dakikalar 60'ı gösterdiğinde Vancouver Whitecaps, Ali Ahmed'in golüyle dengeyi yakaladı.

Rodrigo De Paul, 71. dakikada Inter Miami'yi bir kez daha öne geçirdi.

90+6'da Lionel Messi'nin asistinde golü atan Allende, maçta son sözü söyleyen isim oldu.

TARİHİNİN İLK MLS ŞAMPİYONLUĞU

Bu sonuçla Inter Miami, tarihinin ilk MLS şampiyonluğuna ulaştı.

Maçta iki asist yaparak yıldızlaşan Lionel Messi de ABD'de ilk lig şampiyonluğunu yaşadı.