Galatasaray için Salah bombasını patlattı
Yayınlanma:
Galatasaray - Mohamed Salah iddiaları için konuşan Mehmet Demirkol, aldığı duyumdan bahsetti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool’da forma giyen Mohamed Salah, kulüp yönetimi ve teknik direktör Arne Slot ile yaşadığı soruların ardından takımdan ayrılacağını resmen açıkladı.

Ara transfer döneminde başja bir takıma imza atmaya hazırlanan Mısırlı futbolcu için Galatasaray iddiaları da hemen gündeme düştü. Galatasaray – Mohamed Salah iddiaları için Socrates Dergi Youtube kanalında konuşan Mehmet Demirkol, aldığı duyumlardan bahsetti.

“OLMAYACAĞINI SÖYLEYEMEM”

Transferin gerçekleşebileceğini belirten Mehmet Demirkol, "Benim şahsen bundan 1 yıl önce Osimhen asla olmayacağını düşündüğüm bir transferdi. Olmayacak bir şey yok, artık oluyor. Mohamed Salah için de olur ya da olmaz diyemem. Icardi'yi tek başına getirmekten bahsetmiyoruz. Osimhen, İlkay Gündoğan, Leroy Sane ve şimdi de Salah... Artık kim gelse şaşırmam. Olamayacağını söyleyemem, olabilir” dedi.

“KONUŞULDUĞUNU DUYDUM”

Güvenilir bir kaynaktan duyum aldığını aktaran Mehmet Demirkol, "Ben 1,5 ay önce duydum. Güvenilir ama resmi bir şey olarak değil. 'Olabilir, acaba mı?' diye konuşulduğunu biliyorum" sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

