Mustafa Çulcu: Kırmızıyı çıkaramadı! Açık ofsayt

Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Mustafa Çulcu, Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan ve 3-3 biten dev maçta hakem Ali Şansalan'ın kararlarıyla ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu.

Çulcu, Sabah'taki yazısında şu ifadelere yer verdi:

- Ali Şansalan maça Emirhan'a çıkardığı doğru sarı ile adeta kartla girdi. Ama 5'te Serdar'a gaddarlık içeren bilek üstü basan ciddi faulde Orkun'a kırmızıyı çıkaramadı! Sahada bu basma kırmızı kart olmalıydı.

- 13'te Trabzonspor penaltı bekledi, devam kararı doğru. 27'de Trabzonspor golünde Augusto açık ofsayt iptal doğru.

Mustafa Çulcu Trabzonspor Beşiktaş maçında Ali Şansalan rezaletini açıkladı

- 26'da Muçi'nin yüzüne elini illegal kullanmasından dolayı Ndidi'ye sarı gösteremedi.

"TUHAF KARARLAR"

- Sonra 37'de Toure ikili mücadelede Ozan'ın topuk bölgesine basıp, ayağını çekti. Dizden bacağı kırık olduğu için güç transferi yok, sarı olur ama aklı Orkun'un pozisyonunda kalan, korkan VAR hakemi Alper Çetin aradı buldu uydurdu hakemi OFR'ye çağırdı. Şansalan'ın aklı da Orkun pozisyonunda kaldığı için Toure'ye kırmızı çıkardı.

- 48'de Orkun'a kontrolsüz giren Augusto sarı görmeliydi.

- Maçın temposuna, kalitesine ayak uyduramayan standart dışı uygulamalar, tuhaf kararlar veren hakemlere şimdi futbol ailesi nasıl inansın, güvensin, saygı duysun?