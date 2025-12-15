Mustafa Çulcu: Kırmızıyı çıkaramadı! Açık ofsayt

Mustafa Çulcu: Kırmızıyı çıkaramadı! Açık ofsayt
Yayınlanma:
MHK eski başkanı Mustafa Çulcu, Trabzonspor-Beşiktaş maçında hakem Ali Şansalan'ın verdiği kararları değerlendirdi ve "Kırmızıyı çıkaramadı! Açık ofsayt" yorumunu yaptı.

Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Mustafa Çulcu, Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan ve 3-3 biten dev maçta hakem Ali Şansalan'ın kararlarıyla ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu.

Çulcu, Sabah'taki yazısında şu ifadelere yer verdi:

- Ali Şansalan maça Emirhan'a çıkardığı doğru sarı ile adeta kartla girdi. Ama 5'te Serdar'a gaddarlık içeren bilek üstü basan ciddi faulde Orkun'a kırmızıyı çıkaramadı! Sahada bu basma kırmızı kart olmalıydı.

- 13'te Trabzonspor penaltı bekledi, devam kararı doğru. 27'de Trabzonspor golünde Augusto açık ofsayt iptal doğru.

Mustafa Çulcu Trabzonspor Beşiktaş maçında Ali Şansalan rezaletini açıkladıMustafa Çulcu Trabzonspor Beşiktaş maçında Ali Şansalan rezaletini açıkladı

- 26'da Muçi'nin yüzüne elini illegal kullanmasından dolayı Ndidi'ye sarı gösteremedi.

"TUHAF KARARLAR"

- Sonra 37'de Toure ikili mücadelede Ozan'ın topuk bölgesine basıp, ayağını çekti. Dizden bacağı kırık olduğu için güç transferi yok, sarı olur ama aklı Orkun'un pozisyonunda kalan, korkan VAR hakemi Alper Çetin aradı buldu uydurdu hakemi OFR'ye çağırdı. Şansalan'ın aklı da Orkun pozisyonunda kaldığı için Toure'ye kırmızı çıkardı.

- 48'de Orkun'a kontrolsüz giren Augusto sarı görmeliydi.

- Maçın temposuna, kalitesine ayak uyduramayan standart dışı uygulamalar, tuhaf kararlar veren hakemlere şimdi futbol ailesi nasıl inansın, güvensin, saygı duysun?

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kiralardaki artış oranı belli oldu
Meterolojiden uyarı geldi! Kar, sağanağa teslim olan İstanbul'un dibine kadar geldi!
Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri: Çok acıklı bir hikaye yazdık, değil mi?
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
İstanbul’da bir AVM’de yıkım işlemleri başladı
İstanbul’da bir AVM’de yıkım işlemleri başladı
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Atalarımız koştu biz oturuyoruz: Ayağa kalkın!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu
Hepsini geride bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Spor
Manisa'da spor camiası Gülşah Durbay için yasta
Manisa'da spor camiası Gülşah Durbay için yasta
Sörloth o cümleyi duyarsa bavulunu toplayıp İstanbul'a gelecek
Sörloth o cümleyi duyarsa bavulunu toplayıp İstanbul'a gelecek
Salah'ta son perde: Temsilcileri Galatasaray'ı söylemiş
Salah'ta son perde: Temsilcileri Galatasaray'ı söylemiş