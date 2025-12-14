Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Ali Şansalan, Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi Ali Şansalan'ı ve VAR'da görev yapan Alper Çetin'i ser ifadelerle eleştirdi.

Çulcu, A Spor'daki programda şunları söyledi:

- 3-3 bitmiş maç. Böyle bir maçı mı konuşacağız, hakemleri mi? Böyle tempolu maçlara yetişemiyorlar.

- Bu maçın VAR hakemi kim? Alper Çetin. Hatırlar mısınız; Sivas-Galatasaray maçında Barış Alper pozisyonu vardı çok konuşulan. Kim vardı VAR'da yine Alper çetin. Hakem Turgut Doman'dı.

- "Hacıosmanoğlu bana operasyon çekiyorlar" diyor. Çeken adamlar yine maçta. Turgut Doman da bugün Karagümrük Kocaeli maçında VAR hakemiydi.

Trabzonspor Beşiktaş maçında skandal karar

- Alper Çetin daha önce de bir maçta orta hakemken kural hatası yapmıştı. Bu Alper Çetin'in kural hatası yaptığı maçın gözlemcisi kimdi Ferhat Gündoğdu.

"YAHU SEN Bİ DUR NE OLUYOR Bİ BAK"

- Şimdi "Bana operasyon çekildi" dediği hakemler biri ilk yarının en keyifli derbisinde yine VAR hakemi. Bu adamın kapasitesi yeterli değil. "Bana operasyon çekiyorlar" dediğin adamı yine VAR'a atıyorsun. Beşiktaş'a da yazık Trabzon'a da yazık. Ne muhteşem Alper Çetinmiş bu.

- Maçın son anlarında top taca çıkmadı taç atışıyla başladı. Bir de yardımcı hakemin burnunun dibinde olay.

- Maç bitti, bütün futbolculardan önce Ali Şansalan içeri kaçtı. Yahu sen bi dur! Ne oluyor bi bak. Bu nasıl bir rezalet nasıl korkaklıktır.

- VAR hakemi Beşiktaşlı Toure için uyarıyar. Hakem de kırmızı gösteriyor. Peki Orkun'da neden uyarmadı?