Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş’ı ağırladı. Bordo-mavililer 3-1 geriye düşmesine rağmen karşılaşmadan 3-3’lük beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor’un iki topu direkten dönerken birçok gol fırsatından da yararlanılamadı.

Sergen Yalçın: Tiyatro

SERGEN YALÇIN: KIRMIZI DEĞİL

Maçın en çok tartışılan anlarından biri 39. dakikada yaşandı. Trabzonspor’un oyuncusu El Bilal Toure, VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü ve Beşiktaş sahada 10 kişi kaldı. Bu karar Beşiktaş cephesinde büyük tepki topladı. Teknik direktör Sergen Yalçın ve yönetim, pozisyonun kırmızı kart olmadığını savunarak hakemi sert şekilde eleştirdi.

OZAN TUFAN: KIRMIZI

Karşılaşma sonrası pozisyonun muhatabı olan Ozan Tufan, açıklamasında farklı bir görüş ortaya koydu: Pozisyon net kırmızı karttı.

YALÇIN'I YALANLADI

Sergen Yalçın ise maç sonu değerlendirmesinde, “Rakip takım bile şaşırdı” diyerek kırmızı kartın hatalı olduğunu öne sürmüştü. Ancak Ozan Tufan’ın sözleri, Yalçın’ın bu iddiasını doğrudan yalanlamış oldu.