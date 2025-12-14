Beşiktaş ateş püskürdü: Ne istediklerini açıkladılar

Yayınlanma:
Beşiktaş'tan Trabzonspor maçı sonrası sert açıklama geldi. Asbaşkan Murat Kılıç, ateş püskürürken, ne istediklerini açıkladı.

Beşiktaş'tan Trabzonspor maçı sonrası çok sert açıklama geldi. Siyah beyazlı kulübün asbaşkanı Murat Kılıç, ateş püskürürken, Futbol Federasyonu'ndan ne istediklerini açıkladı.

Murat Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

Mustafa Çulcu Trabzonspor Beşiktaş maçında Ali Şansalan rezaletini açıkladıMustafa Çulcu Trabzonspor Beşiktaş maçında Ali Şansalan rezaletini açıkladı

“VAR rakiplerimizin çağrılması gereken pozisyonlarda çağırmıyor. Ama bizim oyunumuz iyi olduğunda hemen oyunu nasıl kıracaklarını karar veriyorlar. Geçen hafta başkanımız TFF ve MHK’ya gitti. Orada VAR hakemlerinin yabancı olması gerektiğini bildirdi ve bugün ne kadar haklı olduğumuzu görüyorsunuz.

2024/11/08/hbbjk.jpg"ÖDEYECEĞİMİZ BEDELİ ÖDEDİK"

Beşiktaş’a yapılan haksızlıklara artık dur demenin zamanı geldi. Biz ödeyeceğimiz bedeli ödedik. Beşiktaş ile uğraşmasınlar. Sabrımızı zorlamasınlar. Bütün oyuncuların motivasyonunu kırıyorlar. Böyle devam ederlerse bizde gerekeni yapacağız."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

