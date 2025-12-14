Sergen Yalçın: Tiyatro

Sergen Yalçın: Tiyatro
Yayınlanma:
Trabzon'da 3-3 biten derbi sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın adeta küplere bindi. Deneyimli çalıştırıcı “Tiyatro” diyerek sert çıktı ve Ali Şansalan'la ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Yılın son derbisinde sahadan 3-3’lük beraberlik çıkarken, Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın maç sonrası sert açıklamalarda bulundu.

Yalçın, oyuncularının mücadelesinden dolayı teşekkür ederek sözlerine başladı:

Kulübeden oyuna atabileceğimiz kimse yoktu. Oyuncularımın hepsi çok mücadele etti, teşekkür ediyorum onlara. Şanslıyız ki beraberliği kurtardık. Şükrediyoruz beraberliğe… Bugün bir tiyatro vardı burada! Bizim çok kolay kazanacağımız bir maç.

ALİ SANŞALAN İDDİASI

1. dakika sarı kart, 4. dakika sarı kart. Oyuncular ikili mücadeleye giremiyor. Atacak birini yer arıyor. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum da, biliyorum ki ceza alacağım aklımdakileri söylersem.

RAKİP BİLE KIRMIZIYA ŞAŞIRDI

Deneyimli teknik adam, kırmızı kart kararına da tepki gösterdi:
Oyunun kontrolü bizdeydi. Bilal’in pozisyonunda darbe yok, şiddet yok. Rakibin oyuncuları da şaşırdı kırmızı karta. Ben mücadeleleri için oyuncularıma teşekkür ediyorum.

Sergen Yalçın’ın bu açıklamaları sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Derbi sonrası Beşiktaş cephesinde hakem kararlarına yönelik sert eleştiriler dikkat çekti.

