Trabzonspor ile Beşiktaş arasında maç 3-3 devam ederken 88. dakikada skandal bir karar geldi.

Bu dakikadaki bir Trabzonspor atağında Muçi rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Muçi yerden kalkamayınca Beşiktaş kalecisi Ersin, topu taça göndermek istedi. Ancak top kısa düştü ve Trabzonsporlularda kaldı.

Hakem Ali Şansalan, bu sırada Muçi'nin yerde kalmasını göstererek oyunu durdurdu. Muçi daha sonra kalkınca hakem Beşiktaş lehine taç atışına karar verdi.

ŞANSALAN SARI KART GÖSTERDİ

Beşiktaşlı Ndidi ve Trabzonsporlu futbolcular karara şaşırırdı. Ndidi, pozisyonu anlatmaya çalışırken hakem Ali Şansalan'dan sarı kart gördü.

Maçın hakem atışıyla başlaması gerekirken Beşiktaş taç atışı kullandı. Buna Trabzonsporlular da itiraz etti. Fatih Tekke ve Sergen Yalçın da şaşırdı. Ancak oyun devam etti.

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Bu karar, hem Beşiktaş cephesinde hem de futbol kamuoyunda tartışma konusu oldu. “Top çıkmadan taç” uygulaması, sosyal medyada da gündem oldu!