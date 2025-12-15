Ne yaptın Arelya: Doğum gününde büyüledi! Herkes onu konuşuyor

Ne yaptın Arelya: Doğum gününde büyüledi! Herkes onu konuşuyor
Yayınlanma:
Fenerbahçe Medicana'nın Bahçelievler Belediyesi'ni 3-0 yendiği maça Arelya Karasoy Koçaş damgasını vurdu. Arelya, doğum gününde adeta büyüledi.

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nda forma giyen Arelya Karasoy Koçaş, doğum gününde Bahçelievler Belediye maçına damgasını vurdu.

14 Aralık 1996 doğumlu olan Arelya, yeni yaşını Bahçelievler Belediye galibiyetiyle kutladı.

whatsapp-image-2025-12-15-at-16-03-19.jpeg

Fenerbahçe Medicana, rakibini 10-25, 15-25, 16-25'lik setler sonunda 3-0 yendi.

Sarı lacivertli takım maça; Fatma Beyaz, Hande Baladın, Melissa Vargas, Agnieszka Korneluk, Ana Cristina De Souza, Alessia Orro altısı ve libero Gizem Örge ile başladı.

whatsapp-image-2025-12-15-at-15-59-38.jpeg

Sonradan oyuna giren Arelya, 3. setin gidişini değiştiren isim oldu.

2024/11/08/hbfb.jpgSarı lacivertli takım 3. sette 12-9 geriye düşmüşken, Arelya oyuna girerek etkili servislerle rakibin hücum dengesini bozdu ve arka arkaya sayılarla durum 12-12'ye geldi. Fenerbahçe sonrasında hem seti, hem de maçı kazandı.

whatsapp-image-2025-12-15-at-15-59-16.jpeg

Arelya, karşılaşma sonrası arkadaşlarıyla hem doğum gününü, hem de galibiyeti kutladı.

whatsapp-image-2025-12-15-at-16-04-36.jpeg

Karşılaşmanın ardından FB TV’ye konuşan Arelya Karasoy Koçaş, “Maç güzel geçti. Rotasyonlu bir maç oldu. Takım olarak herkes katkı verdi. Ana Cristina De Souza da uzun süre aldı, geri dönüşü oldu. Verimli bir maçtı” dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kiralardaki artış oranı belli oldu
Meterolojiden uyarı geldi! Kar, sağanağa teslim olan İstanbul'un dibine kadar geldi!
Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri: Çok acıklı bir hikaye yazdık, değil mi?
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
İstanbul’da bir AVM’de yıkım işlemleri başladı
İstanbul’da bir AVM’de yıkım işlemleri başladı
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Atalarımız koştu biz oturuyoruz: Ayağa kalkın!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu
Hepsini geride bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Spor
Konyaspor'un şaşırtan Kadıköy gerçeği
Konyaspor'un şaşırtan Kadıköy gerçeği
Sakaryaspor 50 milyon lira buldu
Sakaryaspor 50 milyon lira buldu
Sadettin Saran havadan kondu: Futbolcuları şaşkına çevirdi
Sadettin Saran havadan kondu: Futbolcuları şaşkına çevirdi