Ne yaptın Arelya: Doğum gününde büyüledi! Herkes onu konuşuyor

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nda forma giyen Arelya Karasoy Koçaş, doğum gününde Bahçelievler Belediye maçına damgasını vurdu.

14 Aralık 1996 doğumlu olan Arelya, yeni yaşını Bahçelievler Belediye galibiyetiyle kutladı.

Fenerbahçe Medicana, rakibini 10-25, 15-25, 16-25'lik setler sonunda 3-0 yendi.

Sarı lacivertli takım maça; Fatma Beyaz, Hande Baladın, Melissa Vargas, Agnieszka Korneluk, Ana Cristina De Souza, Alessia Orro altısı ve libero Gizem Örge ile başladı.

Sonradan oyuna giren Arelya, 3. setin gidişini değiştiren isim oldu.

Sarı lacivertli takım 3. sette 12-9 geriye düşmüşken, Arelya oyuna girerek etkili servislerle rakibin hücum dengesini bozdu ve arka arkaya sayılarla durum 12-12'ye geldi. Fenerbahçe sonrasında hem seti, hem de maçı kazandı.

Arelya, karşılaşma sonrası arkadaşlarıyla hem doğum gününü, hem de galibiyeti kutladı.

Karşılaşmanın ardından FB TV’ye konuşan Arelya Karasoy Koçaş, “Maç güzel geçti. Rotasyonlu bir maç oldu. Takım olarak herkes katkı verdi. Ana Cristina De Souza da uzun süre aldı, geri dönüşü oldu. Verimli bir maçtı” dedi.