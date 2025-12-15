Kocaelispor Antalyaspor maçı bilet fiyatları plakalara göre belirlendi
Yayınlanma:
Süper Lig'de oynanacak olan Kocaelispor - Antalyaspor maçının bilet fiyatları belli oldu. Deplasman tribününün bilet fiyatı plakalara göre belirlendi.
Süper Lig'in 17. haftasında Kocaelispor, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.
19 Aralık Cuma günü Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
BİLETLER SATIŞA ÇIKTI
Kocaelispor - Antalyaspor maçının biletleri satışa çıktı.
FİYATLAR PLAKALARA GÖRE YAPILDI
Karşılaşmada deplasman tribünü biletleri iki şehrin plakasına göre belirlendi ve 41,07 TL'den satışa sunuldu.
Antalyaspor taraftarının bu maçı deplasman tribününden takip edeceği belirtildi.
İşte mücadelenin bilet fiyatları:
Premium Tribün: 2.000 TL
Numaralı Alt VIP: 1.750 TL
Numaralı Üst VIP: 1.500 TL
Doğu Maraton Alt: 750 TL
Doğu Maraton Üst: 500 TL
Hyundai Güney Alt: 400 TL
Hyundai Güney Üst: 300 TL
Kuzey Kale Arkası Alt: 400 TL
Kuzey Kale Arkası Üst: 300 TL