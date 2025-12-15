Kocaelispor Antalyaspor maçı bilet fiyatları plakalara göre belirlendi

Süper Lig'de oynanacak olan Kocaelispor - Antalyaspor maçının bilet fiyatları belli oldu. Deplasman tribününün bilet fiyatı plakalara göre belirlendi.

Süper Lig'in 17. haftasında Kocaelispor, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

19 Aralık Cuma günü Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

Kocaelispor - Antalyaspor maçının biletleri satışa çıktı.

FİYATLAR PLAKALARA GÖRE YAPILDI

Karşılaşmada deplasman tribünü biletleri iki şehrin plakasına göre belirlendi ve 41,07 TL'den satışa sunuldu.

Antalyaspor taraftarının bu maçı deplasman tribününden takip edeceği belirtildi.

İşte mücadelenin bilet fiyatları:

Premium Tribün: 2.000 TL

Numaralı Alt VIP: 1.750 TL

Numaralı Üst VIP: 1.500 TL

Doğu Maraton Alt: 750 TL

Doğu Maraton Üst: 500 TL

Hyundai Güney Alt: 400 TL

Hyundai Güney Üst: 300 TL

Kuzey Kale Arkası Alt: 400 TL

Kuzey Kale Arkası Üst: 300 TL

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

