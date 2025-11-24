Tutuklu Belediye Başkanları için 'aklanmalılar' çağrısı yapmıştı: CHP’li Çakır’ın eski adli arşiv kayıtları ortaya çıktı

Halktv.com.tr - ÖZEL HABER



CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır’ın geçmiş yıllara ait adli sicil kayıtları ortaya çıktı.

Milletvekili adaylığı süreci öncesinde düzenlenen belgelere yansıyan kayıtlarda, Çakır hakkında 2006-2013 yılları arasında çok sayıda adli işlem yapıldığı, bu dosyaların bir bölümünün mahkumiyete dönüştüğü ortaya çıktı.

Aralarında CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve CHP’li belediye başkanlarının da bulunduğu partililere yönelik CHP grubunda yer alan ona yakın vekilin imzaladığı bildiri tartışma konusu olmuştu.

Vekiller CHP yönetiminin ‘siyasi kararlar’ olarak nitelendirdiği yargılamalar için ‘aklanıp gelsinler’ sözleri CHP’nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da destek vermişti. Kılıçdaroğlu yönetiminin önceki dönemde aday gösterdiği isimler arasındaki Hasan Ufuk Çakır da destek vermişti.

13 AYRI KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Başkanlar için çağrı yapan Çakır’ın adli sicil arşiv kaydı ise Çakır’ın çok sayıda adli olaya karıştığını ortaya çıkardı. Hasan Ufuk Çakır hakkında karıştığı adli olaylar 13 ayrı olay kaydı yer alıyor.

Çakır’ın kayıtlarına göre; 15 Aralık 2006 tarihli kayıtta ilk suçlama olarak “Otodan Hırsızlık” olarak yer aldı. 2008, 2010, 2012 ve 2013 yıllarında olmak üzere dört farklı tarihte ise “Kasten Yaralama” suçundan işlem yapıldı. 2007 ile 2013 yılları arasındaki kayıtlarda, birden fazla dosyada “Tehdit” ve “Hakaret” suçlamaları yer aldı. 2010 yılına ise “Konut Dokunulmazlığını İhlal”, 2008 yılına ait kayıtlarda ise “İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali” suç başlıkları bulundu.

Hasan Ufuk Çakır’ın Adli Sicil Belgesi’nin standart bölümde “Adli Sicil Kaydı Yoktur” ibaresi yer aldı. Belgeye eklenen arşiv bölümünde, geçmişte verilen ve infazı tamamlanan cezaları gösteren “Adli Sicil Arşiv Kaydı Vardır” ifadesi yer aldı. Arşiv dökümünde, polis kayıtlarında yer alan olayların bir kısmına ilişkin yargılamalar sonucunda verilen kesinleşmiş kararlar sıralandı.

Mahkeme kararlarına göre, Mersin Asliye Ceza Mahkemeleri’nde görülen iki ayrı dosyada, 2012 yılında işlenen suçlar nedeniyle Çakır hakkında 10’ar ay hapis cezası verildi. Belgelerde, bu cezaların infaz süreçlerinin tamamlandığı kaydedildi. 2013 tarihli bir başka olay nedeniyle ise 3 ay 22 gün hapis cezası verildiği, bu cezanın ertelendiği belirtildi. 2010 yılına ilişkin suçlamalar nedeniyle Mersin Sulh Ceza Mahkemesi’nin iki ayrı dosyasında, Çakır hakkında “Kamuya yararlı bir işte çalışma” cezasına hükmedildiği arşiv kaydına geçti.

2007 yılındaki eylemler nedeniyle verilen ve infazı 2015 yılında tamamlanan, toplam 6.000 TL tutarında adli para cezası da arşiv dökümünde yer aldı.