Partisini eleştiren Kılıçdaroğlu'na destek kayyum Gürsel Tekin’den geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li belediyelere yönelik başlatılan soruşturma ve operasyonlar kapsamında başka İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu olmak üzere çok sayıda CHP'li belediye başkanı tutuklandı. CHP İstanbul İl Başkanlığı'na mahkeme kararıyla kayyum atandı, İl Başkanlığı binası polis tarafından ablukaya alındı. CHP'ye yönelik Ankara mahkemelerinde "mutlak butlan" talebiyle dava açıldı.

CHP'de 13 yıl boyunca Genel Başkanlık yapmış olan Kemal Kılıçdaroğlu tüm bu süreç boyunca tek bir kelime dahi etmekten geri dururken adına kendisine yakın isimler konuştu. Bu isimlerden en dikkat çekenleri ise Kılıçdaroğlu'nun biz dönem danışmanlığını da yapan Nuray Başaran ile CHP'den İhraç edilen Barış Yarkadaş oldu.

Başaran ile Yarkadaş, Kılıçdaroğlu adına en çok konuşan ve CHP'yi iktidara yakın kanallarda hedef alan isimlerin başında yer alıyor.

Sonunda sessizliğini bozan Kemal Kılıçdaroğlu, kamera karşısına geçerek bir video kaydetti. Bu videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Kılıçdaroğlu, İBB soruşturması üzerinden CHP'yi de hedef aldı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Değerli dostlarım, cefakar yol ve dava arkadaşlarım CHP Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisidir. Devleti ve Cumhuriyeti de koruma iradesinin de ta kendisidir. CHP sıradan bir parti değildir. Partimizin kodları geleneği iki büyük misyonu vardır. Birincisi siyaseti temiz tutmak ve hesap sormaktır. Hesap sormak için de hesap vermekten kaçınmamak gerekir. Hesap vermek her bir CHP'linin namus borcudur. Her parti ve siyasetçi savrulabilir, geri durabilir, rüşvet ve yolsuzluk sarmalına bulaşabilir ve hatta ihanet zincirine de tutunabilir ama bakın büyük bir ama ile söylüyorum. CHP rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleri ile anılamaz. Bunlarla bir araya gelemez. Üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddiaları ile yol alamaz. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir. CHP aziz milletimizi ahlaki uyanışa davet eden bir parti olmalıdır. İkincisi CHP devlete istikamet çizer. Türkiye Cumhuriyet Devletinin Ortadoğu'dan Asya'ya, Kafkaslar'dan Avrupa'ya, Altaylar'dan Tuna'ya söyleyecek sözü vardır. Türkiye Cumhuriyeti at sürdüğü ve şehit verdiği coğrafyalarda sıkışamaz. Gönül bağı kurduğu kardeş milletler sofrasında sıkıştırılamaz sıkışıklığa gelemez. CHP Ortadoğu'da tökezlememizi bekleyen İsrail ve ABD belasını bertaraf etmek ve devletin Ali menfaatleri için sürecin içinde olmak zorundadır. Risk almalıdır ve konuya siyaset üstü bakarak elini taşın altına koymalıdır. Milletimizin CHP'den beklentisi kardeşlik sürecinde öncü olması ve sürece istikamet çizmesidir. Tarihin doğru tarafında yer almak çoğu zaman cesaret ve kararlılık gerektirir. Tarih önünde aziz milletimizle hak hukuk ve adalet yürüyüşüne devam edeceğiz. Sağlıcakla kalın"

KAYYUM GÜRSEL TEKİN'DEN DESTEK

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına destek verdi.

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Genel Başkanımın Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun görüşlerine katılıyorum: Cumhuriyet Halk Partisi; iftiraların, kumpasların ve yolsuzlukla anılan her türlü kirli yapılanmanın dışında tutulmalıdır. Bu tablo artık sürdürülebilir değildir. Bu parti arınacak, güçlenecek ve yoluna devam edecektir" dedi.

