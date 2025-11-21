Son Dakika | CHP İstanbul'da kayyum devam edecek

Son dakika... CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin'in kayyum atanmasına ilişkin davanın duruşması görüldü. Kayyuma devam kararı çıktı. Bir sonraki duruşma 27 Şubat'a ertelendi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in görevden alınmasına ilişkin mahkeme kararıyla ilgili yapılan itiraz duruşması bugün İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, kayyum uygulamasını kaldırmadı. Duruşma 27 Şubat 2026 tarihine ertelendi.

Duruşmada CHP’nin avukatları, davanın konusuz kaldığını belirterek reddini talep etti. Avukat Çağlar Çağlayan, mahkemenin yetkisiz ve görevsiz olduğunu, davacının yasal sürede başvuru yapmadığını ve parti içi itiraz yollarını tüketmediğini vurguladı.

Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu her türlü desteği veriyorGürsel Tekin: Kılıçdaroğlu her türlü desteği veriyor

T24'ten Can Öztürk'ün haberine göre; CHP'nin bir diğer avukatı Mehmet Can Kaysan da, yeni seçimlerin yapılmasıyla davanın geçersiz hâle geldiğini ve Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapıldığını hatırlattı.

Mahkeme bu talepleri reddetti. Davacı taraf ise dosyanın esasına geçilmesini ve İstanbul’un bu davada yetkili mahkeme olduğunu savundu.

İBB İDDİANAMESİ DOSYAYA EKLENECEK AMA...

Duruşmada davacı avukatlarından Cevahir Kılıç, Aziz İhsan Aktaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili iddianamelerin dosyaya eklenmesini talep etti. Mahkeme bu talebi kabul ederek ilgili belgelerin taraflara sunulmasına karar verdi.

Fakat İBB iddianamesi İstanbul 40'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından henüz kabul edilmemişti.

ÖZGÜR ÇELİK İKİ KEZ SEÇİLDİ AMA KAYYUMA DEVAM

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin iptaline ilişkin açılan davada mahkeme, 2 Eylül 2025’te aldığı ara kararla Özgür Çelik ve yönetimini görevden alarak yerine Gürsel Tekin ve beraberindeki heyeti kayyum olarak atamıştı.

Bu karar üzerine CHP, 24 Eylül’de olağanüstü kongre düzenledi.

Mahkemenin engelleme talebine rağmen Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kongrenin yapılmasına izin verdi.

Çelik, bu kongrede 386 delegenin oyunu alarak yeniden seçildi. Ardından yapılan olağan kongrede de yeniden il başkanı oldu.

İL BAŞKANLIĞINA GÜRSEL TEKİN POLİS BASKINI İLE GİRMİŞTİ

Kayyum Gürsel Tekin, kararı siyasi bularak karşı çıkan CHP'lilere yönelik polis müdahalesi eşliğinde CHP'nin Sarıyer'deki binasına girmişti. Tekin, CHP'lilere yönelik biber gazı ve coplu müdahalelere karşı durmamıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

