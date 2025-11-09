Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu her türlü desteği veriyor

Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu her türlü desteği veriyor
Yayınlanma:
İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığı'na tartışmalı bir karar ile atanan Gürsel Tekin, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendilerine her türlü desteği verdiğini ifade edip, Kılıçdaroğlu'nun sessizliği ile alakalı olarak, "Bir insan konuşmuyorsa çok tehlikelidir." ifadelerini kullandı.

CHP'nin İstanbul İl Kongresine yönelik açılan dava sonucunda İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi Gürsel Tekin'i il başkanlığına kayyum olarak atama kararına geçtiğimiz günlerde CHP tarafından yapılan itiraz reddedilmiş ve Tekin'in kayyumluk görevine devam etmesine karar verilmişti.

Son dakika | İtiraz reddedildi: Tekin kayyumluğa devam edecekSon dakika | İtiraz reddedildi: Tekin kayyumluğa devam edecek

Son dakika | İtiraz reddedildi: Tekin kayyumluğa devam edecek

CHP İSTANBUL'UN BANKA HESAPLARINI İSTEDİ

Tekin çevresindeki son gelişme ise banka hesapları noktasında geçtiğimiz günlerde yaşandı. Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı hesaplarını kontrol etmesi için bankaya başvurduğu, bankanın da mahkemeden talimat istediği ortaya çıktı.

Gürsel Tekin CHP İstanbul'un banka hesaplarını da istedi!Gürsel Tekin CHP İstanbul'un banka hesaplarını da istedi!

TEKİN: KILIÇDAROĞLU HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERİYOR

Tekin, Kuzey Irak merkezli Rudaw'a konuştu. Burada hem kayyumluk hem CHP çevresinde yaşanan gelişmeleri yorumlayan Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendilerine her türlü desteği verdiğini de söyledi.

Her türlü desteği veriyor Sayın Kılıçdaroğlu. Bizim ne kadar haklı olduğumuzu biliyor. Kılıçdaroğlu konuşuyor ve herkese yanıt veriyor. Bir insan konuşmuyorsa çok tehlikelidir.

"ŞEREFİMLE YEMİN EDİYORUM BİR GÜNDE HABERİMİZ OLDU"

Tekin, mahkemenin kendini atayacağı haberinden bir günde haberlerinin olduğunu ve aynı gün kararı verdiklerini şerefi üzerine yemin ederek ifade etti.

Mahkeme sizlerle ilgili kararı vermeden önce gerçekten haberiniz yok muydu?

Yoktu. Bu durum kirli medyayı tatmin etmedi. Cumhuriyet Halk Partisi’nde herkes yalan söylemeyeceğimi bilir. Şerefimle yemin ediyorum, bir günde haberimiz oldu ve aynı günde kararımızı verdik.

"KILIÇDAROĞLU DÖNER Mİ?"

Tekin'e Kılıçdaroğlu'nun yeniden partinin başına dönüp dönmeme ihtimali soruldu. Tekin bu soruya, "CHP’nin başına kimin gelip gelmeyeceği, nihayetinde partinin iradesidir. Kurultayda delege buna karar verecek." şeklinde yanıt verdi.

"PARTİDE PATRON GENEL BAŞKANDIR"

CHP'nin yapılan tüm anketlerde birinci parti olmasına rağmen partide kimin patron olduğu Rudaw muhabiri tarafından soruldu. Tekin kendi görüşüne göre partide patronun genel başkan olduğunu ifade etti.

Benim görüşüme göre patron, genel başkandır. Onun dışında hiç kimse patron olamaz. Cumhuriyet Halk Partisi vesayeti kabul etmez.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Türkiye
'Ticaret erbabıyım' diyen AKP'li vekilden TSK'ya milyonluk satış
'Ticaret erbabıyım' diyen AKP'li vekilden TSK'ya milyonluk satış
Meteorolojiden sağanak yağışlı pazar raporu
Meteorolojiden sağanak yağışlı pazar raporu