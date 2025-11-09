Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu her türlü desteği veriyor

CHP'nin İstanbul İl Kongresine yönelik açılan dava sonucunda İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi Gürsel Tekin'i il başkanlığına kayyum olarak atama kararına geçtiğimiz günlerde CHP tarafından yapılan itiraz reddedilmiş ve Tekin'in kayyumluk görevine devam etmesine karar verilmişti.

CHP İSTANBUL'UN BANKA HESAPLARINI İSTEDİ

Tekin çevresindeki son gelişme ise banka hesapları noktasında geçtiğimiz günlerde yaşandı. Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı hesaplarını kontrol etmesi için bankaya başvurduğu, bankanın da mahkemeden talimat istediği ortaya çıktı.

TEKİN: KILIÇDAROĞLU HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERİYOR

Tekin, Kuzey Irak merkezli Rudaw'a konuştu. Burada hem kayyumluk hem CHP çevresinde yaşanan gelişmeleri yorumlayan Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendilerine her türlü desteği verdiğini de söyledi.

Her türlü desteği veriyor Sayın Kılıçdaroğlu. Bizim ne kadar haklı olduğumuzu biliyor. Kılıçdaroğlu konuşuyor ve herkese yanıt veriyor. Bir insan konuşmuyorsa çok tehlikelidir.

"ŞEREFİMLE YEMİN EDİYORUM BİR GÜNDE HABERİMİZ OLDU"

Tekin, mahkemenin kendini atayacağı haberinden bir günde haberlerinin olduğunu ve aynı gün kararı verdiklerini şerefi üzerine yemin ederek ifade etti.

Mahkeme sizlerle ilgili kararı vermeden önce gerçekten haberiniz yok muydu? Yoktu. Bu durum kirli medyayı tatmin etmedi. Cumhuriyet Halk Partisi’nde herkes yalan söylemeyeceğimi bilir. Şerefimle yemin ediyorum, bir günde haberimiz oldu ve aynı günde kararımızı verdik.

"KILIÇDAROĞLU DÖNER Mİ?"

Tekin'e Kılıçdaroğlu'nun yeniden partinin başına dönüp dönmeme ihtimali soruldu. Tekin bu soruya, "CHP’nin başına kimin gelip gelmeyeceği, nihayetinde partinin iradesidir. Kurultayda delege buna karar verecek." şeklinde yanıt verdi.

"PARTİDE PATRON GENEL BAŞKANDIR"

CHP'nin yapılan tüm anketlerde birinci parti olmasına rağmen partide kimin patron olduğu Rudaw muhabiri tarafından soruldu. Tekin kendi görüşüne göre partide patronun genel başkan olduğunu ifade etti.