Gürsel Tekin CHP İstanbul'un banka hesaplarını da istedi!

İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Gürsel Tekin'i CHP İstanbul İl Yönetimi'ne kayyum atamasının ardından CHP İstanbul iki kez kongre düzenledi. Biri olağanüstü biri de olağan kongre de Özgür Çelik iki kez CHP İstanbul İl Başkanı seçildi.

Özgür Çelik bir ayda iki kez mazbata aldı

İTİRAZ REDDEDİLMİŞ TEKİN KAYYUM OLARAK DEVAM EDECEK KARARI

Mahkemenin vermiş olduğu kararın kaldırılması için CHP genel merkezi tarafından Bölge Adliye Mahkemesine yapılan itiraz reddedildi. Mahkemeden Gürsel Tekin'in, kayyumluğa devamı yönünde karar çıkmıştı.

Son dakika | İtiraz reddedildi: Tekin kayyumluğa devam edecek

TEKİN BANKA HESAPLARINI DA İSTEDİ BANKA MAHKEMEDEN TALİMAT İSTEDİ

Son mahkemede CHP'nin itirazını reddeden mahkeme Tekin'e kayyumluk görevini devam ettirme haberini verdi. Bu gelişmenin ardından bugün bir gelişme daha yaşandı. Kayyum Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın hesaplarını kontrol etmek için bankaya bir başvuruda bulundu.

Banka bu başvurunun ardından Tekin'i kayyum olarak atayan 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yazı yazdı. Söz konusu yazıda mahkemenin Tekin'i İl Başkanı olarak görevlendirdiği ancak son kongrede Özgür Çelik'in seçildiği, seçilen yönetimin de Tekin'in aksi yönünde talebi olduğu belirtildi.

Banka tarafından mahkemeden talimatlandırma talebi yazısı yazıldı.

