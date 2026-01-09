Tunceli'de kara yoluna çığ düştü!

Çığın düştüğü sırada bölgeden herhangi bir aracın geçmemesi olası bir faciayı önledi. Ancak dağdan kopan dev kar kütleleri yolu tamamen kaplayarak ulaşımın durmasına neden oldu. Durumun bildirilmesi üzerine Karayolları ekipleri vakit kaybetmeden bölgeye sevk edildi.

YOL KISA SÜREDE ULAŞIMA AÇILDI

Olay yerine ulaşan ekipler, iş makineleriyle başlattıkları yoğun kar temizleme çalışması sonucunda yolu kısa sürede temizleyerek trafiği yeniden akışına açtı. Yolun açılmasının ardından bölgedeki araç geçişleri kontrollü bir şekilde sağlanmaya başlandı.

Fırtına ağacı kökünden böyle söktü...

SÜRÜCÜLERE ÇIĞ VE KAR UYARISI

Yetkililer, bölgede kar yağışının şiddetini sürdürdüğünü belirterek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle yüksek kesimlerde ve dik yamaçlarda çığ riskinin devam ettiği vurgulanırken, vatandaşların bu güzergahlarda tedbirli davranması gerektiği hatırlatıldı.