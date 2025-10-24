Özgür Çelik bir ayda iki kez mazbata aldı

CHP İstanbul İl Yönetimi'ne İstanbul 45'inci Hukuk Mahkemesi tarafından tartışmalı bir şekilde kayyum atandı.

Kayyum atanmasının ardından CHP İstanbul delegeleri, olağanüstü kongre talep etti. 24 Eylül'de olağanüstü kongre düzenlendi ve Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi.

20 Ekim'de de CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi düzenlendi. Özgür Çelik yeniden seçildi. Özgür Çelik, bugün ilçe seçim kuruluna giderek mazbatasını aldı.

30 GÜN İÇERİSİNDE Kİ KEZ SEÇİLDİ

Özgür Çelik böylece bir ayda iki kez CHP İstanbul İl Başkanı seçilmiş oldu.