Özgür Çelik bir ayda iki kez mazbata aldı

Yayınlanma:
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Yönetimi'ne kayyum atanmasının ardından ikinci kez mazbatasını aldı.

CHP İstanbul İl Yönetimi'ne İstanbul 45'inci Hukuk Mahkemesi tarafından tartışmalı bir şekilde kayyum atandı.

Kayyum atanmasının ardından CHP İstanbul delegeleri, olağanüstü kongre talep etti. 24 Eylül'de olağanüstü kongre düzenlendi ve Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi.

Son Dakika | CHP 39'uncu Olağan Kurultayı'nın tarihi belli olduSon Dakika | CHP 39'uncu Olağan Kurultayı'nın tarihi belli oldu

20 Ekim'de de CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi düzenlendi. Özgür Çelik yeniden seçildi. Özgür Çelik, bugün ilçe seçim kuruluna giderek mazbatasını aldı.

30 GÜN İÇERİSİNDE Kİ KEZ SEÇİLDİ

Özgür Çelik böylece bir ayda iki kez CHP İstanbul İl Başkanı seçilmiş oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

