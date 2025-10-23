Son Dakika | CHP 39'uncu Olağan Kurultayı'nın tarihi belli oldu

CHP Parti Meclisi bugün toplandı. DHA’nın haberine göre, CHP’nin 39. Olağan Kurultayı’nın takvimi belli oldu.

Kurultay, 28 Kasım ile 30 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek. CHP, bu olağan kurultay haricinde bu yıl iki kez olağanüstü kurultaya gitti.

İlk olağanüstü kurultay, 19 Mart operasyonlarının ardından CHP’ye kayyum atanacağı iddiası üzerine yapıldı.

Gözler yarınki 'Butlan' duruşmasında! İşte masadaki tüm senaryolar

İkinci olağanüstü kurultay ise, CHP İstanbul İl Yönetimi davası ve mutlak butlan davasına karşı hukuki bir önlem olarak gerçekleştirildi. Bu son olağanüstü kurultayda, İstanbul delegeleri ile 38. Kurultay’dan sonra delege olan ve mevcut yönetimde adı geçen isimler oy kullanmadı.

ÖZEL SEÇİLİRSE BİR SENEDE ÜÇ KEZ SEÇİLMİŞ OLACAK

İlk olağanüstü kurultay, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in talebiyle düzenlenmişti. Son olağanüstü kurultay ise CHP delegelerinin imzasıyla yapıldı. Bu delege hamlesiyle, butlan davasının konusuz kalması hedeflendi.

Öte yandan, 38. Kurultay ve bu yıl yapılan iki olağanüstü kurultayda da Özgür Özel, CHP Genel Başkanı seçildi.

Özel, kasım ayındaki kurultayda da yeniden seçilirse, bir yıl içinde üç kez genel başkan seçilmiş olacak.