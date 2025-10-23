Son Dakika | CHP 39'uncu Olağan Kurultayı'nın tarihi belli oldu

Son Dakika | CHP 39'uncu Olağan Kurultayı'nın tarihi belli oldu
Yayınlanma:
Son dakika... CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultay tarihi belli oldu. Kurultay, 28-30 Kasım arasında gerçekleştirilecek.

CHP Parti Meclisi bugün toplandı. DHA’nın haberine göre, CHP’nin 39. Olağan Kurultayı’nın takvimi belli oldu.

Kurultay, 28 Kasım ile 30 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek. CHP, bu olağan kurultay haricinde bu yıl iki kez olağanüstü kurultaya gitti.

İlk olağanüstü kurultay, 19 Mart operasyonlarının ardından CHP’ye kayyum atanacağı iddiası üzerine yapıldı.

Gözler yarınki 'Butlan' duruşmasında! İşte masadaki tüm senaryolarGözler yarınki 'Butlan' duruşmasında! İşte masadaki tüm senaryolar

İkinci olağanüstü kurultay ise, CHP İstanbul İl Yönetimi davası ve mutlak butlan davasına karşı hukuki bir önlem olarak gerçekleştirildi. Bu son olağanüstü kurultayda, İstanbul delegeleri ile 38. Kurultay’dan sonra delege olan ve mevcut yönetimde adı geçen isimler oy kullanmadı.

ÖZEL SEÇİLİRSE BİR SENEDE ÜÇ KEZ SEÇİLMİŞ OLACAK

İlk olağanüstü kurultay, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in talebiyle düzenlenmişti. Son olağanüstü kurultay ise CHP delegelerinin imzasıyla yapıldı. Bu delege hamlesiyle, butlan davasının konusuz kalması hedeflendi.

Öte yandan, 38. Kurultay ve bu yıl yapılan iki olağanüstü kurultayda da Özgür Özel, CHP Genel Başkanı seçildi.

Özel, kasım ayındaki kurultayda da yeniden seçilirse, bir yıl içinde üç kez genel başkan seçilmiş olacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Vay vay vay bu nasıl Galatasaray: 3'te 3 yaptı ama bu hiç yakışmadı
İstanbul'a yağışlar ne zaman dönüyor? AKOM'dan fırtına uyarısı geldi
ASKİ saat vererek duyurdu: Önleminizi alın! 20 mahalle susuz kalacak
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Emre Belözoğlu tekmeyi attı Okan Buruk nasıl kazandı: Futboldaki yapıyı açıkladı dönen dolapları anlattı
Kim bu üniversite tercihlerini değiştiren el?
AKP'nin 'gizli' elektrik zammı: Elektrik faturaları 45 milyonu çarpacak!
Murat Ülker'den Sadettin Saran kararı: Toplantıda açıkça söyledi
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
Siyaset
Son Dakika | CHP'nin Bayrampaşa itirazı reddedildi: Seçim yenilenecek
Son Dakika | CHP'nin Bayrampaşa itirazı reddedildi: Seçim yenilenecek
MHP ana dilde eğitim tavrını açıkladı! "Tuzağa dikkat" diye duyurdu
MHP ana dilde eğitim tavrını açıkladı! "Tuzağa dikkat" diye duyurdu