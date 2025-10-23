Gözler yarınki 'Butlan' duruşmasında! İşte masadaki tüm senaryolar

CHP'nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada beşinci duruşma 24 Ekim'de görülecek.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, daha önceki duruşmalarda yaşanan yoğunluk nedeniyle bu kez daha büyük bir salon talep etti.

Talep kabul edildi ve duruşmanın Dışkapı Adliyesi Z-10 numaralı salonda görülmesine karar verildi.

SON DURUŞMADA NELER OLDU?

15 Eylül’de görülen son duruşmada, davayı açan CHP'den ihraç eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve avukatı, “Özgür Özel ve yönetimi görevden alınsın, yerine Kemal Kılıçdaroğlu ve eski kurullar iade edilsin” talebinde bulundu. Karar çıkarmadan duruşma 24 Ekim’e ertelendi.

CHP'DEN DELEGE HAMLESİ

Mahkeme, 21 Eylül’de yapılan olağanüstü kurultay ve 24 Eylül İstanbul İl Kongresi’nde oy kullanan/kullanmayan delegelerin listelerinin seçim kurullarından temin edilmesine hükmetti. Ayrıca tüm davacıların CHP üyelik statüsüne dair bilgilerin de istenmesine karar verdi.

CHP, mutlak butlan riskine karşı 21 Eylül’de 900’den fazla delegenin imzasıyla 22. Olağanüstü Kurultayı toplamıştı. Bu kurultayda önce güven oylaması yapıldı, ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi.

Bu olağanüstü kurultayda, CHP İstanbul İl Yönetimi'ne yönelik dava ve 38'inci kurultaydan sonra delege olanlar, mevcut CHP yönetimi delegeleri katılmadı.

CHP için sorulan üç tehlikeli soruya yanıtım

Yarın görülecek davanın konusuz kalması ve bu olağanüstü kurultayın geçerli sayılması için yapılan bir hukuki hamle olduğu öğrenildi. Ayrıca, olağanüstü kurultay delegelerin talebi ile toplandı.

19 Mart operasyonunun ardından CHP'ye kayyum atanacağı iddiasını gündeme gelmiş ve Özel partiyi olağanüstü kurultaya götürmüştü. Özel burada da genel başkan seçilmişti.

Parti kurmayları da bu olağanüstü kurultayın doğrudan delege iradesiyle toplandığını ve bu durumun önceki yönetimi fiilen ve hukuken sona erdirdiğini savunuyor. CHP’nin avukatı Çağlar Çağlayan, “Kurultayla önceki yönetim kalktı, dava artık konusuz” diyor.

OLASI KARARLAR VE SENARYOLAR

24 Ekim’deki duruşmada mahkemenin şu beş olasılıktan birine karar vermesi bekleniyor:

Duruşmayı ertelemesi

Yönetimi tedbiren görevden alması

Mutlak butlanla kurultayı iptal etmesi

Kayyum görevlendirmesi

Görevsizlik veya yok hükmü kararı vermesi

PEK KONUŞULMAYAN BİR İHTİMAL DAHA VAR

Olası başka bir kararın daha çıkabileceğini ifade etti. Mahkeme, 38'inci kurultayı iptal edebilir fakat 22'inci kurultayı geçerli sayacak. Böylece, son olağanüstü kurultay ile yeniden CHP'ye gelen yönetim, yerini koruyacak.

CHP kurmaylarına göre en olası sonuç, “davanın konusuz kaldığı” gerekçesiyle dosyanın kapatılması. Ancak, mahkemenin süreci Aralık ayına ertelemesi ve 39. Kurultay’ın tamamlanmasını beklemesi de kulislerde konuşulan ihtimaller arasında.

MUTLAK BUTLAN ÇIKAR NE OLUR?

Eğer mahkeme CHP Lideri Özgür Özel'in ilk kez genel başkan seçildiği 38. Kurultay’ı “yok hükmünde” sayarsa, Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi geri döner. Kurultay seçimi hiç var olmamış kabul edilir. Kılıçdaroğlu, genel başkan olur ve onun yönetimdeki isimler genel merkeze geri döner.

Özel yönetiminin düşme kararı verilirse de kulislere göre AKP iktidarı 'baskın bir seçim' yapabilir.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, duruşma saatlerinde Merkez Yönetim Kurulu’nu genel merkeze çağırdı. Bazı il başkanları ve belediye başkanları da destek amacıyla Ankara’da olacak. Özel’in öğleden sonra katılmayı planladığı İsviçre Sosyal Demokrat Partisi Kongresi, davadan sürpriz bir karar çıkarsa iptal edilecek.

Kılıçdaroğlu CHP'yi 'dışarıdan bir kayyuma' bırakmayacağını söyledi

DİZİLERE BİLE GİRDİ

CHP kulislerinde tartışılan bir diğer başlık ise AKP medyasından Kanal D’de yayımlanan bir dizide “mutlak butlan” ifadesine yer verilmesi oldu. CHP vekilleri bu sahnelerin iktidar medyası eliyle kamuoyunu böyle bir karara alıştırma çabası olduğunu savunuyor. “Mutlak butlan” kavramı bir hukuk terimi iken dizide dramatik bir şekilde kullanılması, dikkat çekti.

CHP, bugüne kadar 22’si olağanüstü olmak üzere toplam 60 kurultay yaptı. İl kongrelerini tamamlayan parti, bin 200 delegenin belirlendiği 39. Olağan Kurultay’ı Kasım ayı sonunda yapmayı planlıyor. Parti Meclisi’nin bugün toplanarak bu tarihi ilan etmesi bekleniyor.

CHP cephesi, “Eski delegelerin görevi sona erdi, artık yeni bir sayfa açıldı” diyerek yargıdan davanın hem konusuz kaldığına hem de baştan haksız olduğuna karar vermesini bekliyor.

GÖZLER DIŞKAPI'DA

Mahkeme, 24 Ekim’de yalnızca partinin değil, Türkiye siyasî tarihinin de gidişatını etkileyebilecek bir karara imza atabilir. CHP’nin hukukçuları temkinli, iktidar cephesi ise kurultayın iptalini ve Kılıçdaroğlu’nun geri dönüşünü bekliyor. Gözler şimdi Dışkapı Adliyesi’nde...