Kılıçdaroğlu CHP'yi 'dışarıdan bir kayyuma' bırakmayacağını söyledi

Kılıçdaroğlu CHP'yi 'dışarıdan bir kayyuma' bırakmayacağını söyledi
Yayınlanma:
CHP'nin önceki genel başkanı Kılıçdaroğlu, Faruk Bildirici'ye konuştu. Kılıçdaroğlu 'partiyi kayyuma bırakmam' sözlerini yineledi: Önceki dönem Genel Başkanlarımız, partimizin yetkili organları, milletvekilleri, il ve ilçe başkanlarımızla bir araya gelerek ortak akla başvurur ve bu sıkıntılı süreci dışardan bir kayyuma bırakmadan parti içinde el ele aşarız.

CHP kurultayına ilişkin davada daha önceki zamanlarda 'mutlak butlan' kararı çıkarsa görevi kabul edeceğini açıklayan Kılıçdaroğlu Faruk Bildirici'ye konuştu. "Partimizi kayyuma bırakamayız" sözlerini kullanarak mahkemeden çıkacak olan kararı tanıyacağına yönelik sözlerinin kastını açıklayan Kılıçdaroğlu, son açıklamasında da bu sözlerinin arkasında durdu.

"PARTİYİ DIŞARIDAN BİR KAYYUMA BIRAKMADAN"

Mahkemeden butlan kararı çıkması halinde partinin 'önceki genel başkanları', yetkili organları, milletvekilleri, il ve ilçe başkanları ile bir araya geleceğini ifade eden Kılıçdaroğlu 'dışarıdan bir kayyuma' bırakmadan parti içerisinde bu sorunu halledeceklerini ifade etti.

1-001.jpg
Kılıçdaroğlu partiyi 'dışarıdan kayyuma' bırakmayacağını söyledi

Kılıçdaroğlu'nun son açıklaması şu şekilde oldu:

“24 Haziran 2025 tarihli Sözcü Gazetesi: Kılıçdaroğlu ‘Umarım, mutlak butlan çıkmaz ama olursa da partimi kayyuma terk edemem. Ben kabul etmesem kayyum gelecek. Kayyuma mı bırakayım? Karardan sonra Özel ile oturur konuşuruz.’

Sayın Bildirici, düşüncelerimi öğrenmek ve tarafsız bir şekilde kamuoyuna aktarmak için soru yönelten gazetecilere mümkün olduğunca cevap veriyorum.

Haziran ayında açıkladığım ve haberi yapan gazetenin 8 sütunluk manşetinde yer alan, bilgimin, fikrimin ve dahlimin olmadığı bir süreç ile ilgili soruya cevaben “Partimizi kayyuma bırakamayız” sözünden kasıt;

‘Kamuoyunda konuşulan şekliyle bir sonuçla karşı karşıya kalırsak, önceki dönem Genel Başkanlarımız, partimizin yetkili organları, milletvekilleri, il ve ilçe başkanlarımızla bir araya gelerek ortak akla başvurur ve bu sıkıntılı süreci dışardan bir kayyuma bırakmadan parti içinde el ele aşarız’ idi.

Yapıcı ve iyi niyetli bütün eleştiriler için sizin şahsınızda herkese teşekkür ederim.”

ÖZEL'İN DAVETİNE İCABET ETMEMİŞTİ

Özgür Özel eski genel başkanları ayrı ayrı davet etti: Kurultay'da gözler Kılıçdaroğlu'nu arayacakÖzgür Özel eski genel başkanları ayrı ayrı davet etti: Kurultay'da gözler Kılıçdaroğlu'nu arayacak

Kılıçdaroğlu son olarak CHP yönetiminin butlan tehlikesine karşın aldığı olağanüstü kurultayına Özel tarafından davet edilmiş ancak bu davete katılmamıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Arda Turan veda etti
Arda Turan veda etti
İkinci el araç pazarında talep de fiyat da artıyor ve artacak
İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Türkiye
537 kişiyi 984 milyon TL dolandıran şebeke çöktü!
537 kişiyi 984 milyon TL dolandıran şebeke çöktü!
Marmara bölgesinde kuvvetli yağış var: Sıcaklık düşüyor
Marmara bölgesinde kuvvetli yağış var: Havalar soğuyor