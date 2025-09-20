Özgür Özel eski genel başkanları ayrı ayrı davet etti: Kurultay'da gözler Kılıçdaroğlu'nu arayacak

CHP, 15 Eylül'de görülen Kurultay Davası'na karşı hamle yapan CHP delegeleri, partiyi olağanüstü kurultaya götürdü. 38. Olağan Kurultay davasından mutlak butlan kararı çıksa bile 21 Eylül'deki olağanüstü kurultay ile kayyumun sadece 6 gün görevde kalacağı ifade edildi.

22’nci Olağanüstü Kurultayı’nda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tek aday olarak delegelerin karşısına çıkacak. Bu süreçte eski genel başkanlardan Kemal Kılıçdaroğlu, olası mutlak butlan kararını kabul edeceğini açıklaması ile tartışmaların odağında yer aldı. Yine eski genel başkanlardan Hikmet Çetin ise süreç içinde MHP lideri Devlet Bahçeli başta olmak üzere yaptığı görüşmelerle dikkat çekti.

CHP lideri tüm gözlerin üzerinde olacağı 22’nci Olağanüstü Kurultayı’na 1 gün kala nezaket hamlesini yaptı.

ÖZGÜR ÖZEL ESKİ GENEL BAŞKANLARI AYRI AYRI DAVET ETTİ

CHP Genel Merkezi'nden alınan bilgiye göre, partisinin 22'nci Olağanüstü Kurultayı için hazırlıklarını sürdüren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki genel başkanlar Kemal Kılıçdaroğlu, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Özel'in önceki 3 genel başkanı da Kurultay Salonu'na davet ettiği belirtildi.

CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı yarın Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak. Bin 127 kayıtlı delegenin oy kullanabileceği olağanüstü kurultay, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak. Kurultayda, önce kurultay başkanlık kurulu seçimi yapılacak. Genel Başkan Özgür Özel'in açılış konuşmasının ardından genel başkan, PM üyeleri ve YDK üyeleri hakkında güven oylaması yapılacak. Bunun ardından genel başkan, PM üyeleri ve YDK üyeleri için ayrı ayı seçim yapılacak.

KURULTAY'DA GÖZLER KILIÇDAROĞLU'NU ARAYACAK

CHP'nin kurultay davasının başından bu yana açıklama yapması beklenen Kılıçdaroğlu'nun Özel'in davetine karşılık verip vermeyeceği yarın belli olacak.

Olası mutlak butlan kararını kabul ettiğini duyurması ve sonraki hamlesinin ne olacağına dair kulis haberlerinin bir kısmına yalanlama getirmek dışında bu süreçte sessiz kalan Kılıçdaroğlu'nun Kurultay günü ne yapacağı merak ediliyor.