CHP için sorulan üç tehlikeli soruya yanıtım

Merak edilen, insanların yanıtını bulamadığı, bana da çok sık sorulan şu; cuma günü (24 Ekim) CHP için mutlak butlan kararı verilir mi? Verilirse ne olur?

Bunu soranlar yanıtını beklemeden ikinci soruyu peşine yapıştırıyor; Özgür Özel ve arkadaşlarının dokunulmazlığı kaldırılır mı?

Üçüncü soru sanki sorulmamasını ağızdan çıkmamasını, telaffuz dahi edilmemesini istercesine yutkunarak dudaklardan dökülüyor; Özgür Özel’i de İmamoğlu gibi tutuklarlar mı? Hapse atarlar mı?

Bu soranlara hep aynı yanıtı verdim; yok artık Türkiye muz cumhuriyeti mi? Türkiye yeterli olmasa da siyasi iktidar zaman zaman sınırlarını aşsa da eninde sonunda hukuk devleti…

Bu yanıta itiraz gecikmiyor; bu ülkede bu kadarı da olmaz dediğimiz o kadar çok şey gördük ki, o kadar çok olaya tanık olduk ki, neden olmasın!..

Diyecek çok söz kalmıyor. Haklılar bu da olmaz dediğimiz o kadar çok şey oldu ki… Ama yine de olmayacak diye direniyorum. Kötü senaryo olmayacak.

İzahım şöyle…

CHP’nin İstanbul il örgütü üzerinden kayyum atama yoluyla denene yaptılar. Yaptıkları deneme şuydu: Tek hakimli asliye hukuk mahkemelerinin tek yetkili kılmak. Yüksek Seçim Kurulu’nun elini kolunu bağlamak…

CHP örgütü hukuki formüller bularak direndi, YSK hem kendi varlığını hem de demokratik seçimleri korumak adına geçit vermedi…

Kimin planladığını tam olarak bilmediğimiz büyük oyun bozuldu…

İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlerde olağan kongrelerini yapan 15/20 gün içinde kurultaya hazırlanan CHP yönetimini yok hükmünde saymak demokrasiye savaş anlamına gelir…

İstanbul’daki mahkeme CHP’ye kayyum atadı. Kayyumlar ‘biz kayyum değiliz çağrı heyetiyiz’ dedi. Göreviniz ne dedik; CHP’yi ‘şaibesiz kongreye taşımak’ dediler…

CHP İstanbul örgütü mahallelerden başlayarak, ilçelerde delegelerini seçti. İl kongresini yaptı. YSK’nın onayıyla yaptı. Çağrı heyetinin anlamı kalmadı.

O heyet kayyum değillerse CHP’ye uzun süre el koymaya niyetleri yoksa bugün istifa etmeleri gerekir…

Onlar istifa etmiyorsa 45. Asliye Hukuk Hakimi kayyum uygulamasına son vermeli. Asliye hukuk hakimi YSK’ya daha ne kadar direnecek? Kayyum ısrarını sürdürürse eline ne geçecek? Amacın ne sorularına ne yanıt verecek?

Kabul etmeleri gerekir ki iktidarın bir yerlerinde planlanan oyun bozuldu. CHP parçalanır diyorlardı, bütünleşerek çıktı. CHP’de kavga çıkar düşüncesindeydiler küskünleri barıştırdılar. CHP oy kaybeder, itibar kaybeder zannediyorlardı son anketler doğruysa CHP yüzde 40’ları yakaladı…

İstanbul’da tutmayan oyunu Ankara’da hem de CHP Genel Başkanı üzerinden sürdürmenin anlamı var mı?

Yok… Bunu yargı da görüyor, AKP’li siyasetçiler de görüyor, AKP seçmeni de görüyor…

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi de görecektir…

İşin ekonomik boyutuna, ekonomide yaratacağı büyük depreme girmeden diyorum ki, içiniz rahat olsun cuma günü mutlak butlan kararı çıkmaz. CHP Genel Başkanı’nın dokunulmazlığı kaldırılamaz, hapse atılamaz…

İçiniz rahat olsun…

Bu satırları okuyanlar içinden ya olursa diyecektir…

Olursa ülkede demokrasinin kırıntısı kalmamış demektir; hepimize geçmiş olsun!...