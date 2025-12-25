Erdoğan imzayı attı: Şirketlerin borçlarına yapılandırma geldi!

Türkiye tarihinde halkın borç yükünün rekor kırdığı bir süreçte yapılandırma müjdesi vatandaşa değil şirketlere geldi.

Büyük şirketleri kurtaracak düzenlemenin süresi uzatıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile bankalara borcu olan firmalara sağlanan "Finansal Yeniden Yapılandırma" imkanı, 28 Aralık 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere iki yıl daha yürürlükte kalacak.

BORÇ SİLME BİLE VAR!

Bankacılık Kanunu’nun geçici 32’nci maddesine dayanan bu uygulama, borçlu şirketlere, dar gelirlinin hayal bile edemeyeceği ayrıcalıklar tanıyor. Çerçeve anlaşmasını imzalayan şirketler, bankalarla masaya oturup borçlarını yeniden dizayn edebilecek.

Vatandaş borca battı: Krediler patladı, icra daireleri doldu taştı!

Şirketlere sunulan düzenlemede şunlar yer alıyor:

Vade Uzatma: Borçların ödeme süresi yıllara yayılacak.

Yeni Kredi: Borçlu şirkete ilave nakit akışı sağlanacak.

Borç Silme: Anapara, faiz veya kâr payı alacaklarından vazgeçilebilecek veya indirim yapılabilecek.

Hisse Takası: Borçlar, şirketin hissesine çevrilebilecek.

HALKIN BORCUNA 'YAPILANDIRMA' YOK

Milyonlarca tüketici, kredi kartı asgari ödemesini yapamadığı için temerrüde düşerken veya yüksek faiz oranlarıyla borcunu çevirmeye çalışırken, devletin "yapılandırma" şemsiyesini sadece ticari işletmelere açması dikkat çekiyor.

Halk borca battıkça bankaların karı katlandı

Karara göre, haklarında iflas kararı bulunanlar hariç, bankalara ve finans kuruluşlarına borcu olan ticari işletmeler bu imkandan yararlanabilecek. Amaç ise "istihdama katkıda bulunmaya devam etmelerini sağlamak" olarak açıklandı.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Borçlu şirketler, hazırladıkları ödeme planı ve fizibilite raporlarıyla en çok borçlu oldukları üç alacaklı kuruluştan birine başvuracak. Bankalar, şirketin durumunu değerlendirip borcu yapılandırıp yapılandırmayacağına karar verecek. Eğer başvuru "kötü niyetli" bulunursa reddedilebilecek, ancak genel eğilim şirketlerin yüzdürülmesi yönünde.

Uygulama, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 2027 yılı sonuna kadar sistemde kalacak.