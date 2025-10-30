Halk borca battıkça bankaların karı katlandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bankacılık sektörünün 2025’in ilk 9 ayındaki net kârı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45,45 artarak 669,7 milyar TL’ye ulaştı. Ocak–Ağustos döneminde 563,4 milyar TL olan toplam kâr, eylül ayı itibarıyla 106 milyar TL artış kaydetti.

SEKTÖRÜN AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ 43,6 TRİLYON TL’YE ULAŞTI

Bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü 43,6 trilyon TL olurken, bu rakam 2024 yıl sonuna göre 10,9 trilyon TL artış anlamına geliyor.

Sektörün en büyük aktif kalemini oluşturan krediler 21,2 trilyon TL, menkul değerler ise 6,8 trilyon TL seviyesinde gerçekleşti.

KREDİLER VE MENKUL DEĞERLERDE GÜÇLÜ ARTIŞ

BDDK verilerine göre, yıl sonuna kıyasla sektörde:

Aktif toplamı yüzde 33,4,

Krediler toplamı yüzde 32,3,

Menkul değerler toplamı yüzde 30 oranında artış gösterdi.

Kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 2,29, sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 18,55 olarak açıklandı.

MEVDUATLAR VE ÖZKAYNAKLARDA YÜKSELİŞ

Bankaların ana fon kaynağını oluşturan mevduatlar, yüzde 31,5 artışla 24,8 trilyon TL’ye yükseldi. Özkaynaklar ise yüzde 27,9 artarak 3,7 trilyon TL’ye ulaştı.

Sektör genelinde kârlılıktaki bu güçlü artış, kredi hacmindeki genişleme ve aktif kalemlerdeki büyümeyle desteklendi.