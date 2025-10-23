Son Dakika | Merkez Bankası yılın 7. faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın yedinci faiz kararını açıkladı. Kurul, politika faizini beklentiler doğrultusunda 100 baz puan indirdi ve 39,5'e çekti.

Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 43'ten yüzde 40,5 seviyesine indirmişti...

ENFLASYONDAKİ ARTIŞA RAĞMEN İNDİRİM...

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada enflasyondaki yükselme eğilimine vurgu yapıldı. Açıklama şöyle:

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 40,5’ten yüzde 39,5’e indirilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 43,5’ten yüzde 42,5’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 39’dan yüzde 38’e indirmiştir.

Enflasyonun ana eğilimi eylül ayında yükselmiştir. Son döneme ait veriler talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğuna ancak dezenflasyon sürecinin yavaşladığına işaret etmektedir. Başta gıda olmak üzere son dönem fiyat gelişmelerinin enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları kanalıyla dezenflasyon süreci üzerinde oluşturduğu riskler belirginleşmiştir.

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilmektedir. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.

BEKLENTİLER İNDİRİM DİYORDU

AA Finans’ın 22 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankete göre, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun bugünkü toplantıda faizi 100 baz puan indireceği öngörülmüştü.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi medyan tahmini ise yüzde 37,5 seviyesinde olurken, faiz beklentileri yüzde 39 ile yüzde 40,50 arasında değişmişti.

Merkez Bankası Baş ekonomisti Hakan Kara da bugünkü toplantıya ilişkin şunları yazmıştı:

"Bence bugün merkez bankası faizi değiştirmemeli, kredi kartı büyümesine sınır getirmeli ve siyasi belirsizliklerin beklentileri olumsuz etkilediğini ifade etmeli. Muhtemelen bu dediklerimin hiçbirini yapmayacak ve faizi 150 bps indirecek..."

Bence bugün merkez bankası faizi değiştirmemeli, kredi kartı büyümesine sınır getirmeli ve siyasi belirsizliklerin beklentileri olumsuz etkilediğini ifade etmeli.



— Hakan Kara (@ali_hakan_kara) October 23, 2025

PPK, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 43,5’ten yüzde 42,5’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 39’dan yüzde 38’e indirdi.

TCMB son olarak eylül toplantısında 250 baz puanlık indirim kararı almıştı. Temmuz ayında ise 300 baz puanlık indirim gelmişti. Böylece bugün ile beraber 3 toplantı üst üste faiz indirimine gidilmiş oldu.