Yeni Şafak patronlara ses oldu: Merkez'e faizi indir dedi

Yüksek faizlerle ilgili sık sık Bakan Mehmet Şimşek'i, Merkez Bankası'nı hedef alan ve iktidara yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak politika faizinin açıklanacağı gün, faiz mesajını sermaye kesimi üzerinden verdi. Gazete patronların yüksek faiz şikayetlerini manşetlerine taşıdı.

Mehmet Şimşek Yeni Şafak'a yine yaranamadı yine yaranamadı...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı (TCMB) hedefe koyan Yeni Şafak "Bu faizle ayakta kalamayız" dedi.

Gazete, TCMB'nin faiz politikasına ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Merkez Bankası’nın bugün yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde yüksek faize bir itiraz da Anadolu ve Doğu’daki sanayi odalarından geldi. Malatya, Diyarbakır, Adana ve Konya gibi üretim ve ihracat merkezlerindeki sanayiciler, yüksek finansman maliyetlerinin yatırımları yavaşlattığını belirterek politika faizinin makul seviyelere çekilmesini ve kredi kanallarının işletmelere açılmasını talep ediyor. Sanayi temsilcileri, özellikle KOBİ’lerin nakit akışının bozulduğunu ve üretim planlarını ertelemek zorunda kaldıklarını vurguluyor. Yüksek faizin işletmeleri bitirme noktasına getirdiğine dikkat çeken oda başkanları, bu faizle ayakta kalmanın imkansız olduğunu dile getirdi. "