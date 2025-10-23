Yeni Şafak patronlara ses oldu: Merkez'e faizi indir dedi
Yüksek faizlerle ilgili sık sık Bakan Mehmet Şimşek'i, Merkez Bankası'nı hedef alan ve iktidara yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak politika faizinin açıklanacağı gün, faiz mesajını sermaye kesimi üzerinden verdi. Gazete patronların yüksek faiz şikayetlerini manşetlerine taşıdı.
Mehmet Şimşek Yeni Şafak'a yine yaranamadı yine yaranamadı...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı (TCMB) hedefe koyan Yeni Şafak "Bu faizle ayakta kalamayız" dedi.
Gazete, TCMB'nin faiz politikasına ilişkin şu ifadelere yer verdi:
"Merkez Bankası’nın bugün yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde yüksek faize bir itiraz da Anadolu ve Doğu’daki sanayi odalarından geldi. Malatya, Diyarbakır, Adana ve Konya gibi üretim ve ihracat merkezlerindeki sanayiciler, yüksek finansman maliyetlerinin yatırımları yavaşlattığını belirterek politika faizinin makul seviyelere çekilmesini ve kredi kanallarının işletmelere açılmasını talep ediyor. Sanayi temsilcileri, özellikle KOBİ’lerin nakit akışının bozulduğunu ve üretim planlarını ertelemek zorunda kaldıklarını vurguluyor. Yüksek faizin işletmeleri bitirme noktasına getirdiğine dikkat çeken oda başkanları, bu faizle ayakta kalmanın imkansız olduğunu dile getirdi. "
YENİ ŞAFAK EKONOMİNİN ÖNÜNDEKİ ENGELİ KEŞFETTİ!
Yeni Şafak'ın haberinde yer verdiği Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, deprem sonrası toparlanma sürecinde sanayicilerin yüksek maliyetler altında ezildiğini, faiz indiriminin kredi kanallarına da yansıması gerektiğini vurguladı.
Diyarbakır TSO Başkanı Mehmet Kaya, “Herkes faize yönelirse üretimi kim yapacak?” diyerek finans sisteminin üretimi engellediğini savundu ve 150 baz puanlık indirim beklediklerini söyledi.
Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, yüksek faizin yatırım iştahını bastırdığını ve sanayicinin uzun süredir finansman sıkıntısı çektiğini belirtti.
Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ise faiz indiriminin iş dünyasına moral olacağını ifade etti.
FAİZCİYE ÇALIŞMAKLA SUÇLAMIŞTI
Yeni Şafak Şimşek mesaisine devam ediyor: Faiz kararına saatler kala faiz mesajını verdi
Yeni Şafak TCMB'nin faiz kararını açıklayacağı 11 Eylül günü de Merkez Bankası'nı hedef almıştı. Karara saatler kala Yeni Şafak, iş dünyasından faiz indirimi talebini manşetlere taşımış, ekonomi yönetimini de "faizciye çalışmak"la suçlamıştı.
Merkez Bankası bugün saat 14:00'te faiz kararını açıklayacak. Piyasalar, 100 baz puan indirim beklentisinde.