Yeni Şafak Şimşek mesaisine devam ediyor: Faiz kararına saatler kala faiz mesajını verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün (11 Eylül) saat 14:00'te faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası'nın daha önce 300-350 baz puanlık indirim yapacağı öngörülüyordu. Hatta iş dünyası ve piyasada konuya ilişkin yapılan açıklamalarda, TCMB'nin indirim alanının daha geniş olduğu ifade ediyor. Ancak hem CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanması, hem de ağustos ayı enflasyonunun beklentinin üzerinde gelmesi nedeniyle Merkez'in faiz indirimini düşük tutacağı tahminleri geldi.

ENFLASYONU TEĞET GEÇTİ FAİZİ MANŞETLEDİ

En az 300 baz puanlık indirim beklentisi 200 baz puana çekildi.

Faiz kararının açıklanacağı gün Yeni Şafak Merkez Bankası’nı topa tuttu!

İktiadara yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak ise bir süredir Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ve Merkez Bankası'nı faizde indirime gitmemekle suçluyor ve hedef alıyor. 24 Temmuz'da açıklanan faiz kararının öncesinde de Yeni Şafak konuyu manşetten görmüştü.

Bu kez de zaten yüksek faizden şikeyetçi olan iş dünyası ile görüşerek faizde indirim talebini manşetine taşıdı. "Merkez'den beklenti güçlü faiz indirimi" başlıklı haberinde iş dünyası temsilcilerinin yüksek faizden şikayetçi olduğunu aktaran gazete, yüksek enflasyon verisine ve CHP'deki siyasi krizle borsada dengelerin sarsılmasına yer vermedi.

Habere göre Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, üreticilerin iki yıldır %45-50 faiz oranlarıyla borçlandığını ve artık birçok firmanın dayanacak gücünün kalmadığını belirtti. Faiz ile enflasyon arasındaki farkın hızla kapanması gerektiğini ifade etti.

MÜSİAD DA FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİNİ DÜŞÜRDÜ

Yeni Şafak'a konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, yıl sonuna kadar faizlerin %37 seviyelerine düşmesini öngördüklerini ve 200-250 baz puanlık indirimin yatırım ve üretimi canlandıracağını söyledi. Öte yandan Özdemir daha önce yaptığı açıklamalarda daha yüksek bir indirim beklentisinde bulunmuştu.

YŞ konuşan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, KOBİ’lerin finansmana ulaşımında zorluk yaşadığını belirterek, selektif kredi politikalarıyla üretici desteklenirken tüketici talebinin kontrol altında tutulabileceğini ifade etti.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Başkanı Orhan Aydın, yıl sonuna kadar toplamda 10 puanlık faiz indirimi yapılması gerektiğini belirterek, yüksek faizlerin yatırım ortamını bozduğunu ve ekonomiye zarar verdiğini savundu.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, ticari kredi faizlerinin %50’nin üzerinde olduğunu hatırlatarak, bu seviyelerin sanayi üretimi ve yatırımı için sürdürülebilir olmadığını belirtti.