ABD'den al haberi: Merkez Bankası faiz indirim hızını yavaşlatabilir

ABD'den al haberi: Merkez Bankası faiz indirim hızını yavaşlatabilir
Yayınlanma:
Merkez Bankası'nın kritik faiz kararını açıklamasına günler kala Reuters, dikkat çeken değerlendirmeyi gündeme taşıdı. Ekonomi yönetiminin ABD'de görüştüğü yatırımcıların aktardığına göre TCMB Perşembe günü açıklayacağı kararında faiz indirime hızında frene basabilir...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yetkilileri, geçtiğimiz hafta ABD’de yabancı yatırımcılarla yaptıkları görüşmelerde, enflasyon konusundaki endişelerinin yükseldiğini ve faiz indirimlerinin hızını yavaşlatmaya hazır olduklarını belirtti.

YATIRIMCILARLA YOĞUN TEMAS

Washington’da düzenlenen Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası yıllık toplantıları kapsamında, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile yardımcıları, Türk tahvillerine yatırım yapan yabancı yatırımcılarla bir araya geldi.

Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklamasıMehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması

Reuters’a konuşan dört yatırımcı, TCMB’nin sunumlarında faiz indirim sürecine ilişkin net bir yönlendirme yapılmadığını ifade etti. Temmuz ayında 300 baz puan, Eylül’de ise 250 baz puan faiz indirimi gerçekleştiren Merkez Bankası’nın, 24 Ekim’deki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında nasıl bir adım atacağı merak konusu oldu.

“FİYAT KATILIĞI” VE ENFLASYON VURGUSU

Yetkililerin yatırımcı toplantılarında, PPK kararı öncesinde piyasa beklentilerinin yakından izleneceğini belirttikleri aktarıldı. Reuters’a bilgi veren bir kaynak, TCMB’nin “fiyat katılığı” olarak nitelendirilen kalıcı enflasyonla mücadeleyi öncelik haline getirdiğini söyledi.

Ünlü Ekonomist Timothy Ash'tan Fatih Karahan'a faiz önerisi: Erdoğan'ın hoşuna gitmeyecek!Ünlü Ekonomist Timothy Ash'tan Fatih Karahan'a faiz önerisi: Erdoğan'ın hoşuna gitmeyecek!

Merkez Bankası, haberin hazırlandığı sırada toplantılarla ilgili bir değerlendirmede bulunmazken, Başkan Karahan da Washington’daki oturumlarda sorulara yanıt vermedi. Karahan, ay başında yaptığı bir açıklamada, dezenflasyon sürecinin yavaşladığını ifade etmişti.

EKİM AYINDA FAİZ KARARI BEKLENTİSİ

2023/09/18/mevduat-faiz-kar-payi-oranlarini-krediler-16034370-amp.jpg

Yıllık enflasyon oranı, Mayıs 2024’ten bu yana ilk kez artış kaydederek Eylül’de yüzde 33,3 seviyesine çıktı. Böylece enflasyon, piyasa beklentilerini de aşmış oldu.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Reuters anketine katılan ekonomistler, TCMB’nin faiz indirim hızını azaltarak Ekim toplantısında 100 baz puanlık bir indirim gerçekleştirmesini öngörüyor. Tahminlerin ortalaması, politika faizinin %40,50’den %39,50’ye çekileceğine işaret ediyor.

Ekonomistlerin faiz beklentisi belli oldu!Ekonomistlerin faiz beklentisi belli oldu!

Ancak beklentiler oldukça dağınık: 17 ekonomistten 4’ü indirime gidilmeyeceğini, 5’i 150 baz puan, 2’si ise 250 baz puan indirim beklediklerini belirtti. Bazı katılımcılar, son iki indirimin “beklenenden daha agresif” olduğu görüşünü dile getirirken, birkaç ekonomist ise faiz indirimlerinin durdurulabileceği ihtimalini güçlü gördüklerini söyledi.

KARAHAN: “FİYAT İSTİKRARI SAĞLANANA KADAR SIKI DURUŞ SÜRECEK”

Geçen hafta Washington’daki etkinlikte konuşan TCMB Başkanı Fatih Karahan, “Son dönemde enflasyondaki aşağı yönlü eğilim bir miktar yavaşladı, bunu önemli bir gelişme olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Karahan, fiyat istikrarı hedefine yönelik ilerlemenin cesaret verici olduğunu vurgularken, “Fiyat istikrarı tam anlamıyla sağlanana kadar para politikamız sıkı kalmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Meteoroloji’den çifte uyarı: İki bölgede 5 il için şiddetli yağış alarmı
Merkez Bankası’nda yolsuzluk itirafları
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Bu yılın en değerli 10 otomobil markası belli oldu
Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Ekonomi
Bir sigara grubuna daha zam geldi! 105 lira oldu
Bir sigara grubuna daha zam geldi! 105 lira oldu
Ekonomide kara rapor! Enflasyon beklentisi 7 puan birden arttı
Ekonomide kara rapor! Enflasyon beklentisi 7 puan birden arttı
Yatırımcıların gözü bu hisselerde! Getiri potansiyeli en yüksek 10 hisse belli oldu!
Yatırımcıların gözü bu hisselerde! Getiri potansiyeli en yüksek 10 hisse belli oldu!