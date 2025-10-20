ABD'den al haberi: Merkez Bankası faiz indirim hızını yavaşlatabilir

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yetkilileri, geçtiğimiz hafta ABD’de yabancı yatırımcılarla yaptıkları görüşmelerde, enflasyon konusundaki endişelerinin yükseldiğini ve faiz indirimlerinin hızını yavaşlatmaya hazır olduklarını belirtti.

YATIRIMCILARLA YOĞUN TEMAS

Washington’da düzenlenen Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası yıllık toplantıları kapsamında, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile yardımcıları, Türk tahvillerine yatırım yapan yabancı yatırımcılarla bir araya geldi.

Reuters’a konuşan dört yatırımcı, TCMB’nin sunumlarında faiz indirim sürecine ilişkin net bir yönlendirme yapılmadığını ifade etti. Temmuz ayında 300 baz puan, Eylül’de ise 250 baz puan faiz indirimi gerçekleştiren Merkez Bankası’nın, 24 Ekim’deki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında nasıl bir adım atacağı merak konusu oldu.

“FİYAT KATILIĞI” VE ENFLASYON VURGUSU

Yetkililerin yatırımcı toplantılarında, PPK kararı öncesinde piyasa beklentilerinin yakından izleneceğini belirttikleri aktarıldı. Reuters’a bilgi veren bir kaynak, TCMB’nin “fiyat katılığı” olarak nitelendirilen kalıcı enflasyonla mücadeleyi öncelik haline getirdiğini söyledi.

Merkez Bankası, haberin hazırlandığı sırada toplantılarla ilgili bir değerlendirmede bulunmazken, Başkan Karahan da Washington’daki oturumlarda sorulara yanıt vermedi. Karahan, ay başında yaptığı bir açıklamada, dezenflasyon sürecinin yavaşladığını ifade etmişti.

EKİM AYINDA FAİZ KARARI BEKLENTİSİ

Yıllık enflasyon oranı, Mayıs 2024’ten bu yana ilk kez artış kaydederek Eylül’de yüzde 33,3 seviyesine çıktı. Böylece enflasyon, piyasa beklentilerini de aşmış oldu.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Reuters anketine katılan ekonomistler, TCMB’nin faiz indirim hızını azaltarak Ekim toplantısında 100 baz puanlık bir indirim gerçekleştirmesini öngörüyor. Tahminlerin ortalaması, politika faizinin %40,50’den %39,50’ye çekileceğine işaret ediyor.

Ancak beklentiler oldukça dağınık: 17 ekonomistten 4’ü indirime gidilmeyeceğini, 5’i 150 baz puan, 2’si ise 250 baz puan indirim beklediklerini belirtti. Bazı katılımcılar, son iki indirimin “beklenenden daha agresif” olduğu görüşünü dile getirirken, birkaç ekonomist ise faiz indirimlerinin durdurulabileceği ihtimalini güçlü gördüklerini söyledi.

KARAHAN: “FİYAT İSTİKRARI SAĞLANANA KADAR SIKI DURUŞ SÜRECEK”

Geçen hafta Washington’daki etkinlikte konuşan TCMB Başkanı Fatih Karahan, “Son dönemde enflasyondaki aşağı yönlü eğilim bir miktar yavaşladı, bunu önemli bir gelişme olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Karahan, fiyat istikrarı hedefine yönelik ilerlemenin cesaret verici olduğunu vurgularken, “Fiyat istikrarı tam anlamıyla sağlanana kadar para politikamız sıkı kalmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.