Eylül ayı enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde açıklanmasının ardından, ekonomi çevrelerinin odağı 23 Ekim’de yapılacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararına çevrildi. Kritik toplantı öncesinde yapılan anketler, ekonomistlerin faiz indirimi beklentisini ortaya koydu.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ AŞTI

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 3,23, yıllık bazda ise yüzde 33,29 arttı. Bu oran, ekonomistlerin yüzde 2,47 seviyesindeki beklentisinin oldukça üzerinde gerçekleşti.

Ünlü Ekonomist Timothy Ash'tan Fatih Karahan'a faiz önerisi: Erdoğan'ın hoşuna gitmeyecek!

Aylık enflasyon son 8 ayın zirvesine çıkarken, yıllık enflasyonda da 16 ay sonra yeniden yükseliş yaşandı.

TCMB FAİZ KARARI 23 EKİM’DE AÇIKLANACAK

Enflasyondaki bu tablo sonrasında piyasalarda gözler 23 Ekim Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevrildi.

ANKETİ SONUCU

AA Finans’ın 22 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği anket sonucuna göre, ekonomistlerin medyan tahmini politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 39,50’ye çekilmesi yönünde oldu.

Katılımcıların beklentileri yüzde 39 ile yüzde 40,50 arasında değişirken, yıl sonu politika faizi beklentisinin medyanı yüzde 37,5 olarak belirlendi.

BLOOMBERG HT ANKETİ: 150 BAZ PUANLIK İNDİRİM ÖNE ÇIKIYOR

Bloomberg HT’nin 18 kurumla yaptığı ankette ise TCMB’nin 150 baz puanlık faiz indirimi yapacağı yönünde tahminler öne çıktı.

Piyasa beklentisine göre Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo faiz oranını yüzde 39’a çekebilir. Ankette en düşük tahmin yüzde 38,5, en yüksek tahmin ise yüzde 40,5 seviyesinde yer aldı.

"100 liranın 17 lirası faize gitti"

Ayrıca 4 katılımcı, TCMB’nin ekim ayında faizi sabit bırakacağını öngördü. Yıl sonu için medyan beklenti yüzde 37,5 olarak korunurken, tahmin aralığı yüzde 36 ile yüzde 39 arasında değişti.

MERKEZ BANKASI’NIN SON FAİZ ADIMLARI

TCMB, Aralık 2024’te başladığı faiz indirim serisini üç toplantı boyunca sürdürmüş ve toplamda 750 baz puanlık indirim yapmıştı.

Mart 2025’te yapılan ara toplantıda borç verme faizi 400 baz puan artırılarak yüzde 46’ya çıkarılmış, nisan ayında ise faiz aralıkları 49 ve 44,5 seviyelerine yükseltilmişti.

Haziran’da faizi sabit tutan TCMB, Temmuz 2025’te 300 baz puanlık indirimle faizi yüzde 43’e, Eylül toplantısında ise 250 baz puanlık düşüşle yüzde 40,50’ye çekmişti.