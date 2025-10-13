Ünlü Ekonomist Timothy Ash'tan Fatih Karahan'a faiz önerisi: Erdoğan'ın hoşuna gitmeyecek!

Dünyaca ünlü Ekonomist Timothy Ash, Merkez Bankası’na faiz indirimine gitmemesi ve şahin duruşunu sürdürmesi önerisinde bulundu.

9-11 Ekim tarihlerinde Ekonomi Gazetesi ev sahipliğinde düzenlenen "4. Dönüşen Liderlik Zirvesi" düzenlendi.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan ekonomist ve gelişmekte olan piyasalar uzmanı Timothy Ash, Türkiye’deki ekonomik tabloya ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Ekonomi Gazetesi Köşe Yazarı ve TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atılım Murat’ın sorularını yanıtlayan Ash, “Türkiye’de ekonomi yönetimi son dönemde iyi bir iş çıkarıyor ancak faiz oranları erken serbest bırakıldı” dedi.

“ENFLASYONU DÜŞÜRMEK İÇİN BÜYÜMEDEN FERAGAT GEREKİR”

Yüksek enflasyonun bir süre daha kalıcı olacağını belirten Ash, “Yüzde 70’lerden 40’lara kolay gelindi, ama bundan sonrası zor. Enflasyonu düşürmek için büyümeden feragat edilmesi gerekecek” ifadelerini kullandı.

“TCMB BAŞKANI OLSAM ŞAHİN KANATTA KALIRDIM”

Merkez Bankası’nın politikalarına değinen Ash, “TCMB Başkanı ben olsam şahin kanatta kalır, faizleri bu kadar düşürmezdim” dedi. Ash, Mart ayında yaşanan siyasi krizin ardından ekonomi yönetiminin eline fırsat geçtiğini belirterek, “Bu dönemde mali disiplinin devam etmesi gerekiyor. Aksi halde enflasyonda kalıcı düşüş sağlanamaz” değerlendirmesini yaptı.

“TÜRKİYE FARKLI AYRIŞIYOR”

TL’nin aşırı değerlenmesinin ihracatçı üzerinde olumsuz etki yarattığını söyleyen Ash, “İhracatçılar dolar/TL paritesinden şikayetçi. Türkiye, gelişmekte olan piyasalar içinde farklı bir tablo çiziyor. Portföy yatırımlarında temkinli bir duruş var” dedi.

“ENFLASYONU ÇÖZMEDEN SEÇİM KAZANILMAZ”

Merkez Bankası rezervlerindeki artışı “muazzam bir başarı” olarak nitelendiren Ash, “Eğer hükümet 2027 seçimlerini kazanmak istiyorsa, öncelikle enflasyonu çözmesi gerekiyor. Yapışkan bir enflasyonla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

Türkiye’ye dair genel bakışını da paylaşan Ash, “Yabancı yatırımcı Türkiye’yi seviyor. Siyasi riskler var ama güçlü bir ekonomi ekibi iş başında. 25 yıldır buraya geliyorum” dedi.

“EŞİMİN ALTIN YATIRIMI DOĞRU ÇIKTI”

Küresel yatırım stratejilerine değinen Ash, “Eşim 20 yıldır altın alıyor, onu durdurmaya çalıştım ama haklıymış. Zorlayıcı dönemlerde fırsatlar arıyoruz; ülkelerin kendi hikayelerinde değer bulmak önemli” diye konuştu.