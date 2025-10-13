2026 yılında en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı milyonlarca emekli tarafından buruk bir heyecan ile merak ediliyor. Son yıllarda zirveye çıkan enflasyon, alım gücünün düşmesi ve her geçen gün artan kiralar nedeni ile yıllar boyu ter döken milyonlarca emekli büyükşehirlerde barınmakta zorluk çekiyor.

İKTİDARA KARA HABERİ VEREN EMEKLİ ANKETİ

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları sonucunda maaşları belli olacak olan emeklilerin gözü kulağı, gerçek yaşam ile paralel sonuçların duyurulmasında. Emeklilerin maaşlarının ne kadar olacağı sır küpünde durmaya devam ederken ASAL Araştırma tarafından yapılan son emekli anketinde AKP'ye kötü haber niteliğinde sonuç çıktı.

ASAL Araştırma tarafından yapılan son emekli maaşı anketi

ASGARİ ÜCRET KADAR OLMALI DİYENLERİN ORANI YÜZDE 78,9

Türkiye genelinde 26+ ilde yapılan anket sonuçlarına göre 2026 yılında en düşük emekli maaşının en düşük olarak asgari ücret kadar yapılmasını isteyenlerin oranı yüzde 78,9 olarak yansıdı.

En düşük emekli maaşı 2 çeyrek altın etmiyor!

Soruya cevap vermek istemeyenlerin oranı yüzde 7.5'ta kalırken gerekli değil cevabını verenlerin oranı yüzde 13,6 oldu.