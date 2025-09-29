Yeni Şafak faiz mesaisinde: Merkez Bankası 'onlara' çalışıyormuş!

Yüksek faizlerle ilgili sık sık Bakan Mehmet Şimşek'i, Merkez Bankası'nı hedef alan ve iktidara yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak yine ekonomi yönetimine yüklendi. Gazete "Merkez Bankası millete değil faizciye çalışıyor" başlığıyla çıktı.

Mehmet Şimşek Yeni Şafak'a yine yaranamadı yine yaranamadı...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı (TCMB) hedefe koyan Yeni Şafak "Faiz indirimi krediye yansımıyor" dedi.

"NEDENİ MERKEZ BANKASI"

Gazete, TCMB'nin faiz politikasına ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Merkez Bankası Aralık 2024'te %50'ye kadar çıkardığı faizi sembolik indirimlerle şimdi %40,5'e indirdi. Ancak bu indirim bile piyasaya yansımadı. Bankalar yüksek faiz politikasına devam ediyor. Kredilerin yıllık maliyeti hala %65-70 civarında. Bunun en önemli nedeniyse Merkez Bankası'nın bankalara kredi kullandırtmaması."



YENİ ŞAFAK EKONOMİNİN ÖNÜNDEKİ ENGELİ KEŞFETTİ!

Enflasyonu ve iktidar kanadının harcamalarını görmeyen Yeni Şafak'a göre Türkiye ekonomisi önündeki en büyük engel kredi büyüme sınırlaması. "İş dünyası, bu sınırlandırmaların ne zaman kalkacağını merak ediyor." yazan gazete şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomisi 2,5 yıldır yüksek faiz cenderesinde. Emek ve kaynaklar faizcilere akıyor. 2025'in sadece ilk 8 ayında yapılan konkordato başvuruları 3 bin 834'ü buldu. Büyük firmalar fabrika kapatıyor. Vatandaş, başta konut olmak üzere, zaruri ihtiyaçlarını erteliyor. Devlet de her ay faize 100 milyarlarca lira ödüyor. "

FAİZ KARARININ AÇIKLANACAĞI GÜN MANŞETTEN VERMİŞTİ

Yeni Şafak Şimşek mesaisine devam ediyor: Faiz kararına saatler kala faiz mesajını verdi

Yeni Şafak TCMB'nin faiz kararını açıklayacağı 11 Eylükl günü de Merkez Bankası'nı hedef almıştı. Karara saatler kala Yeni Şafak, iş dünyasından faiz indirimi talebini manşetlere taşımış, ekonomi yönetimini de "faizciye çalışmak"la suçlamıştı.