KKTC’de yüzde 27’lik farkın mesajları

KKTC’deki seçim sonuçları, sadece Ersin Tatar açısından değil kendisine her türlü desteği veren AKP-MHP koalisyonu için de ağır bir yenilgi.

KKTC seçimlerini kazanan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ankara’nın destek verdiği Ersin Tatar’a yüzde 27’lik fark attı.

KKTC seçimlerinde böylesine büyük fark 2005 ve2015’teki seçimlerde yaşanmıştı. 2005’te CTP adayı Mehmet Ali Talat, UBP adayı Derviş Eroğlu’na yüzde 33, 2015’te de bağımsız adayMustafa Akıncı, yine Eroğlu’na yüzde 21 oranında fark atmıştı.

Beş yıl önceki seçimler ise ikinci tura kalmış, pazar günü ağır yenilgi yaşayan Ersin Tatar, Mustafa Akıncı’ya göre yüzde 3.3 oranında dahafazla oy alarak Cumhurbaşkanı seçilmişti. Ancakşunu da hatırlatalım, 2020’deki seçimlerdeAnkara’nın Tatar lehine müdahaleleri o zaman da KKTC’de yoğun tartışmalara neden olmuştu.

Yüzde 27’lik fark elbette bir çok mesajiçeriyor.

Bir kere şu net: Kıbrıs Türkü, Saray destekli tam saha baskılara boyun eğmemiştir ve seçmen iradesine yapılmak istenen müdahaleye karşı tavrını, aradaki oy farkını tartışmalara neden olmayacak boyutta büyüterek göstermiştir.

Kıbrıs Türkü ne Lefkoşa’da yapılan sarayı, ne Beştepe Sarayı talimatlı tam saha siyasi baskıyı, ne Cübbeli Ahmet’in dualarını, ne de sonradan Türklüğünü hatırlayan futbolcu Mesut Özil’in yarım yamalak Türkçesiyle yaptığı şovu ciddiye almıştır.

Ankara’nın ağzına bakan Tatar, iki devletli çözüm deyip durdu. Sonuçlar gösteriyor ki, iki devletli çözümün nasıl olacağını, Kıbrıs Türkü’ne neler kazandıracağını hem Tatar, hem de AKP iktidarı Kıbrıs Türk toplumuna anlatamamıştır.

Emekli Büyükelçi Selim Kuneralp’ın söylediği gibi, “Kıbrıs Türkü, Ankara’dan dayatılmaya çalışılan, kendi kültür ve geleneklerine tamamen yabancı olan İslami toplum modelini” de reddetmiştir. Hatırlayın, Ankara’nın talimatıyla KKTC’de liselerde başörtüsü serbestliği getirilmek istenmiş, Kıbrıs Türk toplumu Bakanlar Kurulu’nun aldığı bu karara çok sert tepki gösterince, Anayasa Mahkemesi kararı iptal etmişti.

Kıbrıs Türkü “KKTC’nin kara para aklama merkezi ve mafyanın cirit attığı bir yer olması”ndan duyduğu rahatsızlığı ortaya koymuştur.

Geçenlerde Ertuğrul Özkök KONDA’nın yaptığı bir kamuoyu araştırmasını yazmıştı. Bu araştırmaya göre her 100 Türk’ten 70’inin gönlü Batılı yaşam tarzından yana. Pazar günkü seçimle Kıbrıs Türkü de istikametinin Avrupa Birliği’nden yana olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Ben çok erken bir değerlendirme olarak görsemde, Ankara’da KKTC seçim sonuçlarını“Türkiye’de yapılacak Cumhurbaşkanlığıseçimleriyle’ ilişkilendirip, fragman olarakgörenler de var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve DışişleriBakanlığı’nın Erhürman’ı tebrik edip, KıbrısTürkü’nün demokratik olgunluğuna vurguyapmaları, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin KKTC seçimlerine resmi yaklaşımı açısındanönemlidir.

Bundan dolayı Cumhur İttifakı’nın küçük ortağıMHP lideri Bahçeli de, sandığa giden KıbrısTürkü’nün demokratik tercihlerine saygıgöstermek zorundadır.