Son dakika | İtiraz reddedildi: Tekin kayyumluğa devam edecek

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi... CHP'nin, mahkeme tarafından İstanbul İl Başkanlığı'na atanan Gürsel Tekin kararının kaldırılması için yaptığı başvuru reddedildi. Tekin kayyumluğa devam edecek.

CHP'nin İstanbul İl Kongresine yönelik açılan dava sonucunda İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi Gürsel Tekin'i il başkanlığına kayyum olarak atama kararı vermişti. CHP bu kararın ardından İstanbul'da hem olağanüstü kongre hem de olağan kongresini yenilemiş ve delegelerin değiştiği seçimlerde Özgür Çelik yeniden başkan seçilmişti. 2 defa seçilen Çelik YSK'dan başkan olduğuna dair mazbatasını da almıştı.

MAHKEME CHP'NİN İTİRAZINI KABUL ETMEDİ

Mahkemenin vermiş olduğu kararın kaldırılması için CHP genel merkezi tarafından Bölge Adliye Mahkemesine yapılan itiraz, reddedildi. Tekin, kayyumluğa devam edecek.

Gözler kayyum Gürsel Tekin'de... Ankara'daki butlan kararı İstanbul'u da etkiler mi?

İTİRAZIN REDDEDİLME GEREKÇESİ

Mahkeme CHP'nin itirazı kararında İstanbul'da iki ayrı yönetimin neden devam edeceğini, "İlk derece mahkemesi ara kararında kanunun olaya uygulanmasında ve gerekçede hata edilmedi, ihtilaf doğru tanımlandı" ifadeleri ile açıkladı.

Mahkemenin itirazın reddine dair kararı şu şekilde:

g4-zg-ewqaazr4i.jpeg

ÖZGÜR ÇELİK BİR AYDA İKİ DEFA MAZBATA ALMIŞTI

CHP'nin İstanbul İl Kongresi'ne yönelik açılan dava sonucunda İstanbul 45'inci Hukuk Mahkemesi tarafından tartışmalı bir şekilde kayyum atanmıştı.

Özgür Çelik bir ayda iki kez mazbata aldıÖzgür Çelik bir ayda iki kez mazbata aldı

Mahkemenin verdiği kararın ardından İstanbul delegeleri olağanüstü kongre talep etti. 24 Eylül tarihinde yapılan olağanüstü kongrede karşı aday çıkmadı ve Çelik yeniden il başkanı olarak seçilmişti.

Özgür Çelik bir ayda iki kez mazbata aldı

Bu kongrenin ardından 20 Ekim tarihinde bu defa CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi düzenlendi. Çelik bu seçimin ardından 24 Ekim tarihinde bir ayda ikinci defa mazbatasını almıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

