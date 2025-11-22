Manisa'da iş cinayeti! İnşaat işçisi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerinde İstasyon Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi’ndeki 3 katlı apartman inşaatında meydana geldi.

Elazığ'da iş cinayeti! İnşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi

İNŞAATA DEMİR TAŞIRKEN KABLOYA TEMAS ETTİ

İddiaya göre, vinç yardımıyla inşaata demir taşıyan işçilerden Alperen Sarp, yüksek gerilimli elektrik kablosuna temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Alperen Sarp’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sarp'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.