Elazığ'da iş cinayeti! İnşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi

Elazığ'da iş cinayeti! İnşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi
Yayınlanma:
Elazığ’da yapımı süren bir inşaatta çalışan Mehmet Çelik (50), iddiaya göre dengesini kaybederek 7’nci kattan düştü. Ağır yaralanan Çelik, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Elazığ'ın merkez Sürsürü Mahallesi Divan Sokak’ta bulunan bir inşaat sahasında iş cinayeti meydana geldi.

Olay, öğle saatlerinde yapımı süren bir apartman inşaatında meydana geldi. İnşaatta çalışan Mehmet Çelik (50), iddiaya göre çalıştığı sırada 7'nci kattan dengesini kaybederek zemine düştü.

elazig.jpg

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Mehmet Çelik için olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çelik, Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen işçi kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

73 yaşındaki çobandan haber alınamıyor73 yaşındaki çobandan haber alınamıyor

Mehmet Çelik'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Alperen Şengün: Milli içkimizdir sertsen sek içersin! ABD'de "double double" Türkiye'de "duble duble"
Kar yağacak yeri de açıkladı: İstanbullular bu tarihe dikkat! Soğuk ve yağış geliyor
Türkiye
Üvey kızına dışkı yedirmişti! Şimdi de ölen üvey oğlu için yeniden yargılanacak
Üvey kızına dışkı yedirmişti! Şimdi de ölen üvey oğlu için yeniden yargılanacak
Meteoroloji uzmanı il il açıkladı! Tarih de verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji uzmanı il il açıkladı! Tarih de verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor
Aracın yakıt deposundan kilolarca uyuşturucu çıktı!
Aracın yakıt deposundan kilolarca uyuşturucu çıktı!