Elazığ'da iş cinayeti! İnşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi

Elazığ'ın merkez Sürsürü Mahallesi Divan Sokak’ta bulunan bir inşaat sahasında iş cinayeti meydana geldi.

Olay, öğle saatlerinde yapımı süren bir apartman inşaatında meydana geldi. İnşaatta çalışan Mehmet Çelik (50), iddiaya göre çalıştığı sırada 7'nci kattan dengesini kaybederek zemine düştü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Mehmet Çelik için olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çelik, Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen işçi kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Mehmet Çelik'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.