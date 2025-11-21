73 yaşındaki çobandan haber alınamıyor

Yayınlanma:
Erzurum'da 73 yaşındaki Abdurrahman Kansu, 160 koyunluk sürüsüyle birlikte yoğun sisin içinde kayboldu. Akşam geri dönmeyen Kansu için bölgede alarm verildi. Jandarma ve AFAD ekipleri, iz takip köpekleriyle birlikte yaşlı çobanı ve sürüsünü bulmak için zorlu hava koşullarına rağmen arama çalışmalarını sürdürüyor.

Olay, Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı kırsal Çayırtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Çoban Abdurrahman Kansu, 19 Kasım sabahı saat 08.00 sıralarında, İdris Çakmak'a ait 160 koyundan oluşan sürüyü ahırdan çıkararak otlatmak üzere araziye götürdü.

erzurumda-kaybolan-cobandan-iz-yok-bol-1026127-304483.jpg

Bölgede etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü bildirildi. Akşam saatlerinde çoban Kansu ve sürünün geri dönmemesi üzerine endişelenen hayvan sahibi, durumu 112 Acil Çağry Merkezi'ne ihbar etti.

erzurumda-kaybolan-cobandan-iz-yok-bol-1026120-304483-001.jpg

JANDARMA VE AFAD EKİPLERİ SEFERBER OLDU

İhbar üzerine, il merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan mahalleye AFAD, İl Jandarma Komutanlığı ve Yakutiye Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. 19 Kasım akşamı başlayan arama kurtarma çalışmaları, dün de gün boyu devam etti.

erzurumda-kaybolan-cobandan-iz-yok-bol-1026119-304483-001.jpg

Aramalarda, Jandarma'ya ait iz takip köpeği "Tapan" da kullanıldı. Ancak bölgedeki zorlu hava koşulları, soğuk hava ve yoğun sis nedeniyle arama çalışmalarına gece saatlerinde ara verildi.

Mantar toplamaya giden kadın ormanda ölü bulundu!Mantar toplamaya giden kadın ormanda ölü bulundu!

ARAMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI

Jandarma ve AFAD ekipleri, bu sabahın erken saatlerinden itibaren arama çalışmalarına yeniden başladı. Sisin etkisini sürdürdüğü bölgede yürütülen aramalarda, şu ana kadar kayıp çoban Abdurrahman Kansu ve 160 koyunluk sürüye ait herhangi bir ize ulaşılamadığı bildirildi. Ekiplerin bölgedeki arama faaliyetleri devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

