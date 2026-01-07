200 yıllık tarih kül oldu

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen yangında, yaklaşık iki asırlık tarihi bir konak tamamen harap oldu.

Camikebir Mahallesi Akseki Sokak’ta bulunan ve Hakan H’ye ait olduğu öğrenilen iki katlı tarihi yapıda, nedeni henüz tespit edilemeyen bir yangın çıktı. Alevleri fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sultangazi’de yangın paniği: İki dükkan aynı anda yandı

Kısa sürede tüm konağı etkisi altına alan yangın, Safranbolu ve Karabük belediyelerine bağlı itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

200 YILLIK GEÇMİŞE SAHİP

Yangın sonrası yapılan ilk incelemelerde, yaklaşık 200 yıllık geçmişe sahip olduğu belirtilen tarihi konağın tamamen kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.