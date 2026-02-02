Depremin üstünden 3 yıl geçti, sorunlar çözülmedi: Hatay'da depremzede öğrencilere "kazı" çilesi

6 Şubat depremlerinin büyük bir yıkıma neden olduğu Hatay Antakya'da hala çözülmeyi bekleyen onlarca sorun var. Bu sorunlardan bir tanesi de eğitim ile ilgili. TÖB-SEN Genel Başkanı Deniz Ezer, okulların önündeki kazı çalışmalarını paylaştı. Görüntülerde, ilkokul çağındaki öğrencilerin, çevresinde güvenlik önlemi alınmayan kazı çalışmalarının yanından geçerek okula gittiği görüldü.

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖB-SEN) Genel Başkanı Deniz Ezer'in Antakya'daki bir okuldan paylaştığı görüntüler depremzede öğrencilerin güvenlikten ve nitelikten yoksun koşullarda eğitime devam etmeye çalıştıklarını gözler önüne serdi.

Sendikanın Genel Başkanı Ezer, sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla "Üç yılın sonunda hâlâ geçici çözümlerle, plansızlıkla ve ihmalle karşı karşıyayız" dedi.

Ezer, depremin ardından geçen 3 yılın ardından öğrencilerin hala sağlıklı bir eğitim ortamına sahip olmadığını paylaştığı görüntülerle aktardı. Ezer'in paylaştığı görüntülerde öğrencilerin çevresinde güvenlik önlemi alınmayan kazı çalışmalarının yanından geçerek okula gittiği görülüyor.

"CAN GÜVENLİKLERİ YOK"

Ezer, Öğrencilerin can güvenliğinin olmadığına dikkat çekerek, kış koşullarında ısınma sorunu yaşadıklarının altını çizdi. Öğrencilerin fiziki olarak sağlıksız ve tehlikeli okullarda eğitimlerini sürdürdüklerini söyleyen Ezer, öğrencilerin okullara ulaşımının dahi zorlaştığı koşullarda eğitim-öğretime devam etmeye zorlandıklarını belirtti.

Sosyal medya X hesabından videolu bir paylaşım yapan Ezer'in paylaşımı şöyle:

"6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçti. Ancak aradan geçen bunca zamana rağmen, çocuklarımız hâlâ nitelikli, güvenli ve sağlıklı bir eğitim ortamına kavuşabilmiş değildir.

Üç yıldır öğrencilerimiz;

Can güvenliğinin olmadığı,

Isınma sorunu yaşanan,

Fiziki olarak sağlıksız ve tehlikeli okullarda,

Trafik karmaşası nedeniyle okullara ulaşımın dahi zorlaştığı koşullarda eğitim-öğretime devam etmeye zorlanmaktadır.

Defalarca kez farklı okulların önünde açıklamalar yaptık. Çekilen videolarda da açıkça görüldüğü üzere Antakya ilçesinde onlarca okul benzer durumdadır. Bu görüntüler geçmişe ait değildir; videolar bugün çekilmiştir.

Burası Antakya ilçesi Vali Utku Acun İlkokulu iki hafta süren sömestr tatili boyunca herhangi bir kazı çalışması yapılmamış, okul açılıp öğrenciler ders başı yaptıktan sonra kazı çalışmaları başlatılmıştır. Çocukların okula devam ettiği bir dönemde, okul bahçesinde ve çevresinde yapılan bu çalışmalar ciddi bir can güvenliği riski oluşturmaktadır.

Üç yılın sonunda hâlâ geçici çözümlerle, plansızlıkla ve ihmalle karşı karşıyayız. Yaralar sarılmamış, sorunlar kalıcı biçimde çözülmemiştir. Çocuklarımız dezavantajlı koşullarda eğitim-öğretim görmeye devam etmektedir.

Bu tabloyu kabul etmiyoruz.

Çocuklarımızın yaşam hakkı ve eğitim hakkı ertelenemez.

Yaşanan bu ihmali ve sorumluluk almayanları tüm kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

