3 çocuk annesini öldüren katil zanlısı eş yakalandı! Cinayeti itiraf etti

Muğla'nın Milas ilçesinde sabah saatlerinde sokak ortasında bıçaklanarak öldürülen 39 yaşındaki Özlem Arslan'ın katil zanlısı yakalandı. Arslan'ı öldüren kişinin boşanma aşamasındaki eşi N.A. olduğu ortaya çıktı. N.A. suçunu itiraf etti.

SOKAK ORTASINDA BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRADI

Olay sabah saatlerinde Milas ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi’nde, saat 07.00 sıralarında meydana gelmişti.

Bodrum’da bir markette çalışan Özlem Arslan, evden çıkıp işe giderken kimliği tespit edilemeyen bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Arslan boynuna ve karnına aldığı birden fazla bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde Arslan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin tamamlanmasının ardından genç kadının cansız bedeni otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

KATİL ZANLISI BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİ ÇIKTI

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, Arslan’ın katil zanlısını yakalamak için bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, üzerinde cep telefonu bulunmayan ve kıyafetlerini yolda bir çöp konteynerine attığı belirlenen, boşanma aşamasındaki eşi, cinayet zanlısı N.A. (39), Bodrum’un Mumcular Mahallesi’nde bir arkadaşının evinde yakalandı.

Zanlı N.A.’nın suçunu itiraf ettiği belirtildi.