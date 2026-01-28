Boşanma aşamasında olduğu kadını kaldırım taşıyla öldürmeye çalıştı!

Yayınlanma:
Gaziantep’te, Nazlı Y., boşanma aşamasında olduğu eşi Feyzullah Y. tarafından kaldırım taşıyla darbedildi. Saldırı nedeniyle kafatası ve burnunda kırıklar oluşan Nazlı Y., yoğun bakımda tedavi altına alınırken saldırgan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gaziantep'in Zeytinli Mahallesi’nde, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, 9 yıldır evli olan ve boşanmak için hukuki süreç başlatan Nazlı Y. (27) ve Feyzullah Y. arasında tartışma yaşandı. Feyzullah Y., isiml saldırgan kaldırım taşı ile Nazlı Y.’yi darbetti.

bosanma-asamasindaki-esini-kaldirim-tasi-1139021-338183.jpg

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ ALTINA ALINDI!

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Nazlı Y. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Nazlı Y.’nin, aldığı darbeler nedeniyle kafatası ve burun kemiklerinde kırık oluştuğu öğrenildi.

Sokak ortasında dehşet! Boşanma aşamasında olduğu 7 çocuğunun annesini vahşice katlettiSokak ortasında dehşet! Boşanma aşamasında olduğu 7 çocuğunun annesini vahşice katletti

Saldırgan ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

bosanma-asamasindaki-esini-kaldirim-tasi-1139018-338183.jpg

“İFADENİ GERİ ÇEKECEKSİN “DİYEREK KIZIMA SALDIRDI!

Nazlı Y.’nin babası Mehmet Karaçalı, aldığı son darbelerle kızının tanınmayacak hale geldiğini ve bunu yapan eşine en ağır cezanın verilmesi gerektiğini ifade ederek "9 seneden beri kocasından şiddet görüyordu. 3 defa karakola gidip darp raporu aldığımız oldu. En son dün şehrin göbeğinde adliyeye de yakın bir noktada, ‘İfadeni geri çekeceksin’ diyerek, kızıma kaldırım taşıyla saldırıyor. Vatandaşlar korkudan yaklaşamamış, kızım tanınmayacak hale geldi. Kafatasında kırıklar oluştu, burnu kırıldı, yüzü tanınmayacak halde.” ifadelerini kullandı.

Sinem'i planlayarak öldürmüş günlerce kaçmıştı! Katilden aileye pişkin mektupSinem'i planlayarak öldürmüş günlerce kaçmıştı! Katilden aileye pişkin mektup

“Kızımın kesinlikle gitmesini istemiyorum. Şikayetinden vazgeçeceksin diye zorla tehdit ediyor, olay bunun üzerine çıkıyor. Kızımın gözünün şu an görmeme riski de var. Kızım şu anda ameliyatta. Biz şikayetçi olduk, o cani adam gözaltına alındı. Zaten psikolojik ilaçlar kullanıyordu” diyen baba, “Kızım da artık boşanmak istiyor sadece çocuklarına dayanamadığı için 9 yıldır sabretti. En ağır cezanın verilmesini istiyoruz" sözlerini sarf etti. Olay ile ilgili soruşturma devam ettiği bildirildi.



Kaynak:DHA

