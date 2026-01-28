Sinem'i planlayarak öldürmüş günlerce kaçmıştı! Katilden aileye pişkin mektup

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesine bağlı Adacık Mahallesi’nde, 31 Temmuz 2025 tarihinde meydana gelen olayda, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ali Eren Somun (30), arka balkondan tırmanarak girdiği evde, boşanma aşamasında olduğu eşi Sinem Somun’u (27) tabancayla vurdu.

Gelen sesler üzerine komşular mahalle bekçisine haber verirken saldırgan, olay yerine gelen bekçiye de ateş etti. Mermilerden biri, görevli bekçi E.E.'nin bacağına isabet etti.

SİNEM SOMUN GİRESUN’DA TOPRAĞA VERİLDİ!

Saldırgan, daha sonra motosikletle olay yerinden kaçarken Sinem Somun ile yaralı bekçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sinem Somun hastanede hayatını kaybetti, bekçi ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Mersin Üniversitesi Gemi Taşımacılığı bölümünden mezun olup, olaydan 10 gün sonra çalıştığı gemide kaptanlığa başlama hazırlığında olan Sinem Somun, Giresun'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

KAMP YAPARKEN YAKALANDI!

Olayın ardından tanınmamak için saç, sakal ve kaşlarını kesen şüpheli Ali Eren Somun, motosikletle kaçtığı Sinop'ta, ormanda kamp yaparken yakalandı. Verdiği ifadede, "Onunla yüz yüze konuşmak istedim, o istemedi. O gece evine gittim. Boşanma davası konusundan tartıştık, kendimi kaybettim, sinirlerime hakim olamadım. Yaptığımın farkına sonradan vardım" ifadelerini kullanan saldırgan, mahkeme tarafından tutuklandı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI!

Tutuklu sanık Ali Eren Somun hakkında savcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hakkında 'Tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme', 'Zincirleme tehdit', 'Yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürmeye teşebbüs' ve 'Ruhsatsız ateşli silah bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Trabzon 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Sinem göz göre göre öldürüldü... Katil erkek kamp yaparken yakalandı

İddianamede; sanığın, olay günü silah ve üzerinde 54 mermi ile eşinden 3 saat önce eve girerek beklemeye başladığı ifade edildi.

MERMİLERİ DÜZEREK “SİNEM” YAZMIŞ!

Saldırganın cep telefonunda yapılan incelemelerde, olaydan önce mermileri dizerek 'Sinem' yazdığı bir görsel tespit edildi. Savcılık, iddianamede, sanığın nihai amacının Sinem'i öldürmek olduğunu, sosyal medya paylaşımlarının da açıkça ortaya koyduğu öldürme iradesinin, tasarlama, sebat ve koşulsuz karar unsurlarıyla gerçekleştiğine işaret etti.

Sinem'in katilinin kan donduran firar planı! Cani erkeğin planı saç tellerine kadarmış

ÖLDÜRDÜĞÜ SİNEM’İN AİLESİNE MEKTUP GÖNDERDİ!

13 Şubat günü ilk kez hakim karşısına çıkacak olan Ali Eren Somun'un, tutuklu bulunduğu Elazığ'daki cezaevinden, öldürdüğü Sinem'in dedesi Ali Hayri Topaloğlu'na mektup gönderdiği ortaya çıktı. Söz konusu mektupta; Ali Eren Somun'un, Sinem Somun’un cenazesini defnedildiği Giresun'dan alıp kendi memleketi olan Trabzon'da toprağa vermek istediğini söylediği ortaya çıktı.

“SUÇ İŞLEMEYİ GÖZE ALARAK KENDİ TOPRAKLARIMA DEFNEDECEĞİM”

Saldırganın, gönderdiği 2 sayfalık mektupta "Başınız sağ olsun. Ölüm haberini aldığımda kahroldum. Kendime gelmem çok zaman aldı. Kendime sürekli 'nasıl böyle oldu' soruları soruyorum. Allah bizlere sabır ve dayanma gücü versin.” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

“Mahkemede tek bir yalan konuşmayacağım. Suçum neyse cezamı çekmeye razıyım. Ama şunu bilin ki karımı güle oynaya geldiği kendi topraklarıma defnedeceğim. Bunun için yasal yol neyse yapacağım. Mümkün olmasa dahi suç işlemeyi göze alarak, karımı kendi toprağıma defnedeceğim.” ifadelerini kullanan saldırganın, mektubun devamında, “Bu isteğimden, dünya tersine dönse, gökteki güneş sönse vazgeçmem. Açık görüşüme gelebilirsiniz; Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle hoşça kalın" sözlerini sarf ettiği ortaya çıktı.