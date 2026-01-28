Sinem'i planlayarak öldürmüş günlerce kaçmıştı! Katilden aileye pişkin mektup

Sinem'i planlayarak öldürmüş günlerce kaçmıştı! Katilden aileye pişkin mektup
Yayınlanma:
Trabzon’da boşanma aşamasındaki eşi Sinem Somun’u tabancayla katledip 1 mahalle bekçisini de yaralayan Ali Eren Somun hakkında 4 suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Saldırganın, Sinem Somun’un ailesine bir mektup göndererek “Karımı güle oynaya geldiği kendi topraklarıma defnedeceğim” yazdığı ortaya çıktı. Saldırganın mektubu ailenin acısını ikiye katladı.

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesine bağlı Adacık Mahallesi’nde, 31 Temmuz 2025 tarihinde meydana gelen olayda, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ali Eren Somun (30), arka balkondan tırmanarak girdiği evde, boşanma aşamasında olduğu eşi Sinem Somun’u (27) tabancayla vurdu.

Gelen sesler üzerine komşular mahalle bekçisine haber verirken saldırgan, olay yerine gelen bekçiye de ateş etti. Mermilerden biri, görevli bekçi E.E.'nin bacağına isabet etti.

esinin-katlettigi-sinemin-ailesine-ceza-1137668-337628.jpg

SİNEM SOMUN GİRESUN’DA TOPRAĞA VERİLDİ!

Saldırgan, daha sonra motosikletle olay yerinden kaçarken Sinem Somun ile yaralı bekçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sinem Somun hastanede hayatını kaybetti, bekçi ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Mersin Üniversitesi Gemi Taşımacılığı bölümünden mezun olup, olaydan 10 gün sonra çalıştığı gemide kaptanlığa başlama hazırlığında olan Sinem Somun, Giresun'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

esinin-katlettigi-sinemin-ailesine-ceza-1137664-337628.jpg

KAMP YAPARKEN YAKALANDI!

Olayın ardından tanınmamak için saç, sakal ve kaşlarını kesen şüpheli Ali Eren Somun, motosikletle kaçtığı Sinop'ta, ormanda kamp yaparken yakalandı. Verdiği ifadede, "Onunla yüz yüze konuşmak istedim, o istemedi. O gece evine gittim. Boşanma davası konusundan tartıştık, kendimi kaybettim, sinirlerime hakim olamadım. Yaptığımın farkına sonradan vardım" ifadelerini kullanan saldırgan, mahkeme tarafından tutuklandı.

esinin-katlettigi-sinemin-ailesine-ceza-1137667-337628.jpg

SORUŞTURMA TAMAMLANDI!

Tutuklu sanık Ali Eren Somun hakkında savcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hakkında 'Tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme', 'Zincirleme tehdit', 'Yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürmeye teşebbüs' ve 'Ruhsatsız ateşli silah bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Trabzon 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Sinem göz göre göre öldürüldü... Katil erkek kamp yaparken yakalandıSinem göz göre göre öldürüldü... Katil erkek kamp yaparken yakalandı

İddianamede; sanığın, olay günü silah ve üzerinde 54 mermi ile eşinden 3 saat önce eve girerek beklemeye başladığı ifade edildi.

esinin-katlettigi-sinemin-ailesine-ceza-1137678-337628.jpg

MERMİLERİ DÜZEREK “SİNEM” YAZMIŞ!

Saldırganın cep telefonunda yapılan incelemelerde, olaydan önce mermileri dizerek 'Sinem' yazdığı bir görsel tespit edildi. Savcılık, iddianamede, sanığın nihai amacının Sinem'i öldürmek olduğunu, sosyal medya paylaşımlarının da açıkça ortaya koyduğu öldürme iradesinin, tasarlama, sebat ve koşulsuz karar unsurlarıyla gerçekleştiğine işaret etti.

Sinem'in katilinin kan donduran firar planı! Cani erkeğin planı saç tellerine kadarmışSinem'in katilinin kan donduran firar planı! Cani erkeğin planı saç tellerine kadarmış

ÖLDÜRDÜĞÜ SİNEM’İN AİLESİNE MEKTUP GÖNDERDİ!

13 Şubat günü ilk kez hakim karşısına çıkacak olan Ali Eren Somun'un, tutuklu bulunduğu Elazığ'daki cezaevinden, öldürdüğü Sinem'in dedesi Ali Hayri Topaloğlu'na mektup gönderdiği ortaya çıktı. Söz konusu mektupta; Ali Eren Somun'un, Sinem Somun’un cenazesini defnedildiği Giresun'dan alıp kendi memleketi olan Trabzon'da toprağa vermek istediğini söylediği ortaya çıktı.

esinin-katlettigi-sinemin-ailesine-ceza-1137679-337628.jpg

“SUÇ İŞLEMEYİ GÖZE ALARAK KENDİ TOPRAKLARIMA DEFNEDECEĞİM”

Saldırganın, gönderdiği 2 sayfalık mektupta "Başınız sağ olsun. Ölüm haberini aldığımda kahroldum. Kendime gelmem çok zaman aldı. Kendime sürekli 'nasıl böyle oldu' soruları soruyorum. Allah bizlere sabır ve dayanma gücü versin.” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

“Mahkemede tek bir yalan konuşmayacağım. Suçum neyse cezamı çekmeye razıyım. Ama şunu bilin ki karımı güle oynaya geldiği kendi topraklarıma defnedeceğim. Bunun için yasal yol neyse yapacağım. Mümkün olmasa dahi suç işlemeyi göze alarak, karımı kendi toprağıma defnedeceğim.” ifadelerini kullanan saldırganın, mektubun devamında, “Bu isteğimden, dünya tersine dönse, gökteki güneş sönse vazgeçmem. Açık görüşüme gelebilirsiniz; Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle hoşça kalın" sözlerini sarf ettiği ortaya çıktı.

Kaynak:DHA

Yasa değişiyor! MASAK saniyeler içinde banka hesaplarını dondurabilecek
Ünlü ekonomist uyardı:
Yeni düzenlemeyle bankadaki paranız tehlikede
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Ufuktaki lapa lapa kar adım adım yaklaştı! Meteoroloji 12 ili kar, fırtına ve yağmura karşı uyardı
Lojistik devi 30 bin çalışanla yollarını ayıracak
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
Stilin sessiz dili: Gardırobunuz karakterinizi nasıl ele verir?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
Türkiye
3 milyara alıcı çıkmamıştı: Didim'deki 'cami vakfı' arazilerinin fiyatı düştü
3 milyara alıcı çıkmamıştı: Didim'deki 'cami vakfı' arazilerinin fiyatı düştü
Saç örme akımına katıldığı için gözaltına alınan hemşire konuştu: İfadesinde ne dediğini açıkladı
Saç örme akımına katıldığı için gözaltına alınan hemşire konuştu: İfadesinde ne dediğini açıkladı